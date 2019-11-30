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Tel Abyad'da, bombalı araçlı saldırı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 17:57 | Son Güncelleme

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA  Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyünün dışında yaptığı bombalı araç saldırısında, 6 sivilin yaralandığını duyurdu.

Tel Abyad'da, bombalı araçlı saldırı (2)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyünün dışında yaptığı bombalı araç saldırısında, 6 sivilin yaralandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi, TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi. Teröristlerce köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında, 6 masum sivil yaralandı" denildi.

FOTOĞRAFLI

Tel Abyad'da, bombalı araçlı saldırı (2)

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