Tel Abyad'da, bombalı araçlı saldırı (2)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyünün dışında yaptığı bombalı araç saldırısında, 6 sivilin yaralandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi, TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi. Teröristlerce köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında, 6 masum sivil yaralandı" denildi.

FOTOĞRAFLI



