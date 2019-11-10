HABER

Tel Abyad'da mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 18:16 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Tel Abyad'ın güneyindeki Sharakrak köyünde, terör örgütü PKK/YPG'ye ait mayın eğitim ve depolama tesisinin bulunduğu açıklandı.

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Tel Abyad'ın güneyindeki Sharakrak köyünde, terör örgütü PKK/YPG'ye ait mayın eğitim ve depolama tesisinin bulunduğu açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sharakrak köyündeki arama- tarama faaliyetleri sırasında, terör örgütü tarafından kullanılan mayın eğitim ve depolama tesisinin bulunduğu belirtildi. Tesisin silahlar ve mühimmat ile kullanılamaz hale getirildiği kaydedilen açıklama, şöyle:
"Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılara (EYP) yönelik arama-tarama faaliyetleri sürüyor. Komandolarımızın Tel Abyad'ın güneyindeki Sharakrak köyünde yaptıkları arama-tarama sırasında, terör örgütü tarafından kullanılan mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu. Teröristlerce çoğunluğu sivillerin kullandığı yaşam alanlarına yerleştirilen EYP'lerin, daha çok insana zarar vermesi için demir ve bilye parçacıkları ile güçlendirildiği tespit edildi. Tesis içerisindeki silah malzemeleri mühimmatlarla birlikte kullanılamaz hale getirildi."

FOTOĞRAFLI

PARTNERGeçmeyen öksürüğünüzü dikkate alın! Geçmeyen öksürüğünüzü dikkate alın!
İngiliz istihbarat raporları: Devrimci ve tehlikeli! İngiliz istihbarat raporları: Devrimci ve tehlikeli!
Lojmanın çatısı alevlere teslim olduLojmanın çatısı alevlere teslim oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem!

Ankara'da deprem!

İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı

İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

81 yıl önce bugün! İşte o görüntüler

81 yıl önce bugün! İşte o görüntüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Kemal İngiliz istihbarat raporlarında: Tehlikeli biri ve zıtları desteklenmeli, rakipleri bir araya getirilmeli

İngiliz istihbarat raporları: Devrimci ve tehlikeli!

Samsunspor'dan Thomas Shelby ile ilgili yapılan paylaşıma alkış toplayan cevap

Samsunspor'dan alkış toplayan 'Atatürk' paylaşımı

İran: Sayın Erdoğan'ın bölge ülkeleriyle ilgili açıklaması yerinde ve önemlidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! İran'dan açıklama geldi

Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik aile, Erzurum'da toprağa verildi

Hüzünlü veda! Kimse yaklaştırılmadı

Oğlunun nikah törenine giderken hayatını kaybetti!

Feci kaza! Oğlunun nikah törenine gidiyordu

Pendik'te düğüne giden baba ve iki oğluna silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Düğüne giden baba ve oğullarına silahlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.