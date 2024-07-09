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Tel örgütleri atlayıp girdiği cezaevinde kan döktü! Elazığ'da yaşananlar akıllara durgunluk verdi

09.07.2024 16:10
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Elazığ açık cezaevinde duyanların kulaklarına inanamadığı bir olay gerçekleşti. Geçen cuma günü bir şahıs, açık cezaevinin tel örgülerinden atlayıp koğuşta bir kişiyi silahla yaraladı. Detayları aksiyon filmlerini aratmayan olayla ilgili Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Elazığ açık cezaevinde meydana gelen olaya ilişkin açıklama geldi.

Tel örgütleri atlayıp girdiği cezaevinde kan döktü! Elazığ'da yaşananlar akıllara durgunluk verdi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan "Cezaevinde silahlı saldırı” başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

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"CEZAEVİNDE SİLAHLI SALDIRI" AÇIKLAMASI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘’5275 sayılı Kanun’un 14. maddesinde ‘Açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır’ hükmü yer almaktadır.

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"TEL ÖRGÜLERDEN ATLAYARAK GİRDİ, ATEŞ AÇIP YARALADI"

5 Temmuz 2024 tarihinde Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunun etrafında bulunan tel örgülerden atlamak suretiyle kuruma girdiği tespit edilen bir şahıs, kurumda adli suçtan hükümlü olarak barındırılan M.B.’yi ateşli silah ile bacağından yaralamıştır.

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"HÜKÜMLÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Yaralanan hükümlü vakit kaybetmeksizin ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir. Hükümlünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin devam ettiği, genel sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılmıştır.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu olay ile ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz tarafından da idari soruşturma başlatılarak kontrolör görevlendirilmiştir.

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5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çerçevesinde, içlerinde saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen failin de bulunduğu beş kişi gözaltına alınmış olup, sorguları devam etmektedir.’’

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Öte yandan Sözcü yazarı Saygı Öztürk de cezaevinde yaşananlarla ilgili ayrıntıları bugünkü köşe yazısında paylaşmış, bir bakanlık yetkilisinin kendine verdiği yanıtı şöyle aktarmıştı:

"Olay şu: Gece yarısı, cezaevi önüne, olay günü seferi olmayan şehir içi minibüs hattında çalışan bir minibüsle 15 suç kaydı bulunan 24 yaşındaki Musa Orhan, iki suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Muhammed Ali Çelik, öyle böyle değil tam 63 suç kaydı bulunan 29 yaşındaki Murat Ünalan, 41 suç kaydı olan 23 yaşındaki Eren Can Yabancı, 4 suç kaydı bulunan 49 yaşındaki Fethi Çınar geliyor. Gelen kişilerden birisi tel örgüyü kesiyor, cezaevi bahçesine giriyor. Oradan B-5 koğuşa girmeyi başarıyor. Az sonra B-5 koğuşta silah sesleri yükseliyor. 30 ayrı suç kaydı bulunan açık cezaevindeki mahkumlardan 20 yaşındaki Murat Bulut kanlar içinde kalıyor.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Elazığ
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