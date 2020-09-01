HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Telabyad’ta bir terörist yakalandı

Telabyad’ta bir terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 12:13 | Son Güncelleme

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile Telabyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu PKK/YPG terör örgütü içerisinde istihbarat faaliyetlerinde bulunan ve örgütün silahlı faaliyetlerine katılan bir terörist yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Telabyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/YPG terör örgütü adına istihbarat toplayan bir kişi belirlendi.

Telabyad’ta bir terörist yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile Telabyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu PKK/YPG terör örgütü içerisinde istihbarat faaliyetlerinde bulunan ve örgütün silahlı faaliyetlerine katılan bir terörist yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Telabyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/YPG terör örgütü adına istihbarat toplayan bir kişi belirlendi. Terör örgütünün silahlı faaliyetlerinde de yer aldığı öğrenilen S.E.H. düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda, 3 adet uzun namlulu silah, bir adet tabanca ve bu silahlara ait 73 adet mermi ile çok sayıda şarjör ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Barosu'na asılan pankartla ilgili sert açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Barosu'na asılan pankartla ilgili sert açıklama
Duşa en uygun zaman hangisi?Duşa en uygun zaman hangisi?
En Çok Okunan Haberler
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
Artık ana haber sunacak! Nevşin Mengü hangi kanalla anlaştı?
Artık ana haber sunacak! Nevşin Mengü hangi kanalla anlaştı?
Flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye, el koyacağını açıklamalı
Flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye, el koyacağını açıklamalı
Yaptıklarından sonra akıl hastanesine gönderildi
Yaptıklarından sonra akıl hastanesine gönderildi
İlginizi Çekebilir
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Barosu'na asılan pankartla ilgili sert açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Barosu'na asılan pankartla ilgili sert açıklama
Hakkari'den kahreden haber! 1 asker şehit oldu
Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit oldu
İranlı 'Tosuncuk'tan Antalya'da 20 milyonluk vurgun
İranlı 'Tosuncuk'tan Antalya'da 20 milyonluk vurgun
Milas'ın 'Flamingo cenneti'nde dayanılmaz koku: Vatandaş yardım istedi
Milas'ın 'Flamingo cenneti'nde dayanılmaz koku: Vatandaş yardım istedi
Prof. Dr. Mustafa Gerek: Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısında artış var
Hastaneye başvuranların sayısında artış! Hepsinde o şikayet var
Bin TL'ye aldığı araç şimdi herkesin dikkatini çekiyor: 100 bin TL verseler vermem
Bin TL'ye aldı: 50 bin TL verdiler vermedim, 100 bin TL verseler vermem
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.