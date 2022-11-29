HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Telefon görüşmeleri ortaya çıktı, tüm dünya dehşete kapıldı! Tecavüz emri... Eşleri de destekliyor

Telefon görüşmeleri ortaya çıktı, tüm dünya dehşete kapıldı! Tecavüz emri... Eşleri de destekliyor

29.11.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili tüm dünyanın dehşete kapıldığı yeni bir iddia ortaya atıldı. Rus askerlerinin ülkesini işgali sırasında sistematik olarak cinsel şiddet uyguladığını söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, dinlenen telefon görüşmelerinin Rus askerlerin eşlerinin tecavüzü teşvik ettiğini gösterdiğini öne sürdü. Zelenska, “Eşlerine ‘haydi bu Ukraynalı kadınlara tecavüz et, sadece bunu benimle paylaşma' diyorlar." diye konuştu.

Telefon görüşmeleri ortaya çıktı, tüm dünya dehşete kapıldı! Tecavüz emri... Eşleri de destekliyor

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın 9. ayında ortaya atılan yeni iddialar adeta kan dondurdu. Rus askerlerin Ukraynalılara tecavüz edip cinsel şiddet uyguladığı iddiaları dünya basınında geniş yer buldu. Geçen ay yayınlanan bir Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, çatışmaların başladığı Şubat ayından bu yana Rus askerlerin onlarca savaş suçu işlediğine dair kanıtların bulunduğu belirtildi.

'ÇOCUKLARA VE KADINLARA CİNSEL SALDIRI' İDDİASI

BM müfettişleri ayrıca çok sayıda cinsel istismar ve şiddet vakasını ortaya çıkardı. Vakalar arasında Ukraynalı savaş esirlerinin işkence gördüğü ve hadım edildiği iddialarının yanı sıra çocukların cinsel istismara uğradığı ve kadınlara tecavüz edildiği iddiaları yer alıyor.Bununla birlikte, BM çalışanları hâlâ vahşetin ne ölçüde "yaygın bir modele" ulaştığını araştırıyorlar.

2022-11-28T160409Z_1750572303_RC23VX9O3U5P_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-BRITAIN

Çatışmalarda Cinsel Şiddeti Önleme Konferansı’nda konuşan Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, bu tür korkunç olayların taktiksel bir karar olduğundan hiç şüphesi olmadığını söyledi.

"AKRABALARIYLA TELEFONDA KONUŞUYORLAR"

Zelenska, "Cinsellikle ilgili suçlar sadece şiddet veya insanları tehdit etmekle ilgili değil, aslında bu cephaneliklerindeki başka bir silah. Bunları savaş suçu olarak kabul etmek ve tüm failleri adalete teslim etmek bu yüzden son derece önemli. Cinsel suçlar sistemeatik olarak işleniyor ve Rus askerleri bunu akrabalarıyla telefonda konuşuyorlar” diye konuştu.

Ukrayna asla bir yıkım yeri olmayacak Ukrayna asla bir yıkım yeri olmayacak

EŞLERİ DE DESTEKLİYOR: KADINLARA TECAVÜZ ET

Ukrayna'nın First Lady'si, dinlenen telefon görüşmelerinin Rus askerlerin eşlerinin tecavüzü teşvik ettiğini gösterdiğini öne sürerek, “Eşlerine ‘haydi bu Ukraynalı kadınlara tecavüz et, sadece bunu benimle paylaşma' diyorlar. “Umarım özgür dünyadan şu anda Ukrayna'da olan her şeye bir yanıt verilir” dedi.

2022-11-28T160947Z_1738311866_RC23VX9FMG6Q_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-BRITAIN

Diğer taraftan Çatışmalarda Cinsel Şiddeti Önleme Konferansı’na Zelenska’nın yanı sıra 70 ülkenin temsilcileri katıldı.

Organizatörler, kanıtların çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki kadın ve kız çocuklarının yüzde 30'a varan oranda cinsel şiddete maruz kaldığını gösterdiğini söyledi.

2022-11-28T150829Z_167080345_RC22VX9ZTNEW_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-BRITAIN

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ise "Çatışmalarda cinsel şiddet uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Potansiyel kurbanları koruma ve failleri kovuşturma çabalarımızdan geri durmayacağız” açıkalmasını yaptı.

2022-11-28T150543Z_1173152205_RC22VX9NLZ0Z_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-BRITAIN

Öte yandani Zelenska daha sonra 10 numarada Başbakan Rishi Sunak'ın eşi Akshata Murty ile bir araya geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Miçotakis'ten skandal Türkiye açıklaması! 'Yunanistan hiçbir şeyi kabul etmeyecek'Miçotakis'ten skandal Türkiye açıklaması! 'Yunanistan hiçbir şeyi kabul etmeyecek'
Kimya fabrikasında korkunç yangın: Dumanlar tüm kentten görülüyor! Patlama sesleri ürküttüKimya fabrikasında korkunç yangın: Dumanlar tüm kentten görülüyor! Patlama sesleri ürküttü
Sokak röportajı yaparken gözaltına alındı!Sokak röportajı yaparken gözaltına alındı!
Anahtar Kelimeler:
tecavüz Ukrayna Olena Zelenska

En Çok Okunan Haberler

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü!

Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü!

Korkunç olay! Alev alev yandı, 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Korkunç olay! Alev alev yandı, 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Işıkta beklerken o özellik devreye girdi, gelen cezayla şoke oldu!

Işıkta beklerken o özellik devreye girdi, gelen cezayla şoke oldu!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi konuştu

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi konuştu

İsyan ettirdi! Karnı parçalandı, patileri kesildi

İsyan ettirdi! Karnı parçalandı, patileri kesildi

İlginizi Çekebilir

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.