Telefon görüşmeleri ortaya çıktı, tüm dünya dehşete kapıldı! Tecavüz emri... Eşleri de destekliyor

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın 9. ayında ortaya atılan yeni iddialar adeta kan dondurdu. Rus askerlerin Ukraynalılara tecavüz edip cinsel şiddet uyguladığı iddiaları dünya basınında geniş yer buldu. Geçen ay yayınlanan bir Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, çatışmaların başladığı Şubat ayından bu yana Rus askerlerin onlarca savaş suçu işlediğine dair kanıtların bulunduğu belirtildi.

'ÇOCUKLARA VE KADINLARA CİNSEL SALDIRI' İDDİASI

BM müfettişleri ayrıca çok sayıda cinsel istismar ve şiddet vakasını ortaya çıkardı. Vakalar arasında Ukraynalı savaş esirlerinin işkence gördüğü ve hadım edildiği iddialarının yanı sıra çocukların cinsel istismara uğradığı ve kadınlara tecavüz edildiği iddiaları yer alıyor.Bununla birlikte, BM çalışanları hâlâ vahşetin ne ölçüde "yaygın bir modele" ulaştığını araştırıyorlar.

Çatışmalarda Cinsel Şiddeti Önleme Konferansı’nda konuşan Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, bu tür korkunç olayların taktiksel bir karar olduğundan hiç şüphesi olmadığını söyledi.

"AKRABALARIYLA TELEFONDA KONUŞUYORLAR"

Zelenska, "Cinsellikle ilgili suçlar sadece şiddet veya insanları tehdit etmekle ilgili değil, aslında bu cephaneliklerindeki başka bir silah. Bunları savaş suçu olarak kabul etmek ve tüm failleri adalete teslim etmek bu yüzden son derece önemli. Cinsel suçlar sistemeatik olarak işleniyor ve Rus askerleri bunu akrabalarıyla telefonda konuşuyorlar” diye konuştu.

EŞLERİ DE DESTEKLİYOR: KADINLARA TECAVÜZ ET

Ukrayna'nın First Lady'si, dinlenen telefon görüşmelerinin Rus askerlerin eşlerinin tecavüzü teşvik ettiğini gösterdiğini öne sürerek, “Eşlerine ‘haydi bu Ukraynalı kadınlara tecavüz et, sadece bunu benimle paylaşma' diyorlar. “Umarım özgür dünyadan şu anda Ukrayna'da olan her şeye bir yanıt verilir” dedi.

Diğer taraftan Çatışmalarda Cinsel Şiddeti Önleme Konferansı’na Zelenska’nın yanı sıra 70 ülkenin temsilcileri katıldı.

Organizatörler, kanıtların çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki kadın ve kız çocuklarının yüzde 30'a varan oranda cinsel şiddete maruz kaldığını gösterdiğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ise "Çatışmalarda cinsel şiddet uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Potansiyel kurbanları koruma ve failleri kovuşturma çabalarımızdan geri durmayacağız” açıkalmasını yaptı.

Öte yandani Zelenska daha sonra 10 numarada Başbakan Rishi Sunak'ın eşi Akshata Murty ile bir araya geldi.