Telefon şarj olmuyor sorunu çözüm yolları: Telefon şarj oluyor gözüküyor ama şarjı dolmuyorsa ne yapılır?

Zaman zaman herkes cep telefonları ile ilgili şarj sorunu yaşayabilir. Bu durum bazen kullanımdan bazen ise telefonun donanımsal özelliklerinden kaynaklanabilir. Telefonun şarjı dolmuyor ise hızlı bir şekilde çözmek için batarya değiştirilebilir. Ancak, bataryayı değiştirmekten daha basit çözümler de üretilebilir. Telefonu servise götürmeden ya da bataryayı değiştirmeden önce bu çözüm yolları denenmelidir. En son seçenek olarak ise batarya değiştirilmesi gerekmektedir.

Telefon şarj oluyor gözüküyor ama dolmuyor ise konu ile ilgili soruna çözümler üretmek için kullanılan basit yöntemlere başvurmak gerekebilir. Böylelikle telefonun uzun bir süre daha sağlıklı şarj olması sağlanabilir.

Telefon Neden Şarj Olmuyor?

Telefonum belli bir yerden sonra şarj olmuyor diye sorguluyorsanız bu durumun pek çok farklı nedeni olabilir. Bu nedenler içinde ilk sırada şarj soketinin tıkanmış olabilme ihtimali düşünülür. Sokette yaşanan herhangi bir tozlanma tel kısmının üzerini kapatır. Bu sebeple de telefon şarj olamaz. Aynı zamanda şarj kablosu ile ilgili yaşanan çeşitli sorunlar da telefonun şarj ediliyor gibi gözüküp şarj olmamasına neden olabilir.

Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler beraberinde çeşitli yenilikler getiriyor. Bunlar içinde ilk sıralarda yeni teknolojiler sayesinde yüksek performansa sahip telefonlar üretilmesi geliyor. Bu durum da telefonların aşırı derecede ısınmasına ve şarj olmamasına neden olabiliyor.

Birçok teknolojik alette olduğu gibi telefonlarda da bazı parçalar zamanla yaşlanarak görevini yerine getiremez hale gelebilir. Telefon pili de bunlardan biridir. Bu durum da yine telefon şarj olduğu halde dolmuyor sorunu ile karşılaşılmasına neden olabilir.

Pilin yaşlanması ile şu sorunlar ortaya çıkar;

Telefon şarjının dolmaması,

Telefon şarjının hızlı bir şekilde bitmesi,

Telefonun birdenbire kapanması,

Batarya %100 dolu olmasına rağmen bir anda %10 seviyesine düşmesi,

Telefonun normalden çok daha geç şarj olması,

Telefon şarj olmuyor sorununun bir diğer önemli sebebi ise şarj esnasında telefonun kullanılmasıdır. Bunun yanında telefona gelen güncellemeler yapılmazsa, telefon şarj oluyor gibi gözüküp şarjı dolmaz.

Sıvı teması da telefonun şarj almamasının sebeplerindendir.

Telefon Şarj Olmasına Rağmen Dolmaması Sorunu ile İlgili Çözüm Yolları Nelerdir?

Telefonum şarj olmuyor, telefonum şarj ediyor ama dolmuyor gibi sorunlarla karşılaşan kullanıcıların ilk olarak şarj kablosunun kontrol etmesi gerekir. Bu noktada başka bir güç kaynağının denenmesi de bir diğer çözüm yoludur. Bu sayede yaşanan sorun, şarj kablosundan mı yoksa telefondan mı kaynaklanıyor anlaşılabilir.

Ayrıca orijinal şarj kablosunun da kullanılması telefonun şarj olmama sorununa çözüm getirebilir. Orijinal şarj kablosu kullanılması hem telefonun daha hızlı şarj olmasına hem de şarj olamama sorununa çözüm olarak görülebilir.

Telefonun bataryasını kontrol etme özelliği ile telefon şarj oluyor ama şarjı dolmuyor diyenler, bu soruna çözüm üretebilir. Ancak, kontrol özelliği sadece iPhone telefonlarda bulunur. Android telefonlarda ise bu soruna çözüm üretmek için akımölçer uygulamaları bulunur.

Adaptör ile USB kablosu birbirinden ayrılarak başka bir adaptör denenebilir. Böylece sorunun hangi parçada olduğu anlaşılabilir. Bunun dışında USB soket kontrolünün de yapılması bir diğer çözüm yollarından biridir. Yaşanan problem telefonun soket kısmında ise bunun için özel olarak üretilen nem alıcı temizleyiciler kullanılabilir.

Son bir çözüm yolu ise telefonu kapalı olacak şekilde şarj etmektir. Telefonu şarjdan çıkardıktan sonra bir iki saat kadar kapalı tutmak gerekebilir. Bu yöntem de soruna çözüm üreten pratik bir yoldur. Sonrasında telefonu açabilir ve bir süre sonra da şarja takabilirsiniz.

Tüm bunlar şarj sorununu ortadan kaldırmıyorsa, bir telefon servisi ile görüşülmesi, telefonun bataryasının değiştirilmesi gerekebilir.



