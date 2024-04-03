HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Telefon üstüne telefon geldi! Başta 1 Nisan şakası sandı... Gerçek olduğunu görünce büyük şok yaşadı

Telefon üstüne telefon geldi! Başta 1 Nisan şakası sandı... Gerçek olduğunu görünce büyük şok yaşadı

03.04.2024 12:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta yaptığı tostlar ile ün salan ve sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken işletmeci, "Dükkanın yanıyor" diye aranınca kendisine 1 Nisan şakası yapıldığını düşündü ancak iş yerine gittiğinde korkunç gerçekle yüzleşti.

Telefon üstüne telefon geldi! Başta 1 Nisan şakası sandı... Gerçek olduğunu görünce büyük şok yaşadı

Edinilen bilgiye göre, 1 Nisan günü sabah saat 06.00 sularında Raşit Yıldırım’a ait iş yerinde elektrik aksamından çıkan yangın, kısa sürede işletmeyi sardı. Kısa sürede dükkana ciddi oranda hasar veren yangın, bir süre sonra söndü. 1 Nisan sabahı dükkanı açmak için gelen personel, dükkanın yandığını görünce durumu Raşit Yıldırım’a bildirdi. İlk başta personelin 1 Nisan şakası yaptığını düşünen Yıldırım, iş yerine gidince korkunç gerçekle yüzleşti. Sosyal medya paylaşımları, yaptığı tostları ve ziyaretçileriyle dikkat çeken Tostçu Raşit'in işletmesi yangından önce iş dünyasından sanat dünyasına, siyasetçilerden çeşitli alanlardaki ünlülere kadar birçok kişinin uğrak yeri olmuştu.

AW175849_02

"1 NİSAN ŞAKASI SANDIM, NAZARA GELDİK"

En kısa sürede iş yerinde tadilat başlatan Raşit Yıldırım, “31 Mart’ta oyumuzu kullandık, o gün sahura kadar açıktık. Sahur sonrası temizlik yaparak bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte evimize gittik. Sabah saat 09.00 sıralarında dükkanımız açıldığında personelimiz telefonla defalarca aramış. Telefon sessizde olduğu için ulaşamamış. Eve gelip ‘Ağabey dükkan yandı’ dedi. Ben de 1 Nisan nedeniyle şaka yaptığını düşündüm. Apar topar dükkana geldim, dükkanda ciddi hasar oluşmuş. Nazara geldik, bundan eminim” dedi.

AW175849_03

ELEKTRİK AKSAMINDAN ÇIKAN YANGIN SU BORUSU SAYESİNDE SÖNDÜ

Yangının kendiliğinden söndüğünü söyleyen Yıldırım, “Ben tesadüfen yukarıdan bir su borusu çekmiştim. O borunun normalde patlamasına imkân yok. Yukarı tavandan bir demir parçası düşünce boru deliniyor, patlıyor ve içerisindeki tazyikli su yangını söndürmüş. Tazyikli su sayesinde diğer taraflara sıçramadan yangın sona ermiş. Zararımız büyük ama Allah’ın izniyle bunun üstesinden geleceğiz. Tostçu Raşit olarak bunun üstesinden geleceğiz. 2 gündür uyumuyoruz, uyumayacağız, gelen misafirlerimize, dostlarımıza hizmet vereceğiz. En kısa zamanda toparlanacağız inşallah” diye konuştu. (İHA)

AW175849_04

AW175849_05

AW175849_06

AW175849_07

AW175849_08

AW175849_09

AW175849_10Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oylar yeniden sayılırken AK Partililer ile CHP'liler arasında arbedeOylar yeniden sayılırken AK Partililer ile CHP'liler arasında arbede
28 Mayıs'ta dans ederek 'kaçma' diyordu, 31 Mart sonrası yine gündemde! 28 Mayıs'ta dans ederek 'kaçma' diyordu, 31 Mart sonrası yine gündemde!
İstanbul'da yanıp kül olan gece kulübünde akılalmaz detayİstanbul'da yanıp kül olan gece kulübünde akılalmaz detay
Anahtar Kelimeler:
yangın Sivas tostçu 1 nisan şakası
En Çok Okunan Haberler
Açılmayan iftar çadırı Fatih Portakal'ı çileden çıkarttı

Açılmayan iftar çadırı Fatih Portakal'ı çileden çıkarttı

Canlı yayında anlattı! Yeniden Refah ile o parti birleşebilir

Canlı yayında anlattı! Yeniden Refah ile o parti birleşebilir

Malatya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Malatya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Doktorlar hakkındaki ifadesine tepki yağdı! "Onlar para için..."

Doktorlar hakkındaki ifadesine tepki yağdı! "Onlar para için..."

Emekli zammı ve memur maaşı için 3 aylık oran netleşti

Emekli zammı ve memur maaşı için 3 aylık oran netleşti

Mansur Yavaş'tan 8 isme çağrı!

Mansur Yavaş'tan 8 isme çağrı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.