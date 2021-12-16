HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Telefonda 'polisiz' deyip 185 bin lira dolandırdılar!

Telefonda 'polisiz' deyip 185 bin lira dolandırdılar!

16.12.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta telefonla aradıkları Y.A.'ya kendilerini polis olarak tanıtarak 185 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası isteyen dolandırıcılar, yakayı ele verdi. Jandarmanın yürüttüğü takip sonucu 57 yaşındaki adamı dolandıran 3 kişi yakalandı.

Telefonda 'polisiz' deyip 185 bin lira dolandırdılar!

Kelibişler Mahallesi'nde yaşayan Y.A.'yı önceki gün arayan kişi kendisini polis olarak tanıtıp hakkında suç dosyası olduğunu, dosyanın kaldırılması için elinde bulunan para ve altınlarını vermesi gerektiğini söyledi. Dolandırıcıya inanan Y.A., 139 bin lira ile 8 cumhuriyet altınını elden teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Y.A., jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

PLAKADAN ULAŞTILAR

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Y.A.'nın parayı teslim ettiği bölgedeki güvenlik kameralarından dolandırıcıların E.T. (35), İ.T. (18) ile E.Ç. (27) olduğunu ve kullandıkları aracın plakasını tespit etti. Plaka sorgusunda aracın Osmaniye'nin Kadirli ilçesine giriş yaptığı saptandı. Şüpheliler, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

telefon-dolandiricilarina-185-bin-lirasini-kaptirdi_7935_dhaphoto3

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Şüphelilerle birlikte 140 bin lira ile 5 cumhuriyet altını ele geçirildi. Sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Altın ve paralar da jandarma tarafından Y.A.ya teslim edildi.

telefon-dolandiricilarina-185-bin-lirasini-kaptirdi_7935_dhaphoto1

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
195 milyon yıllık mermerin sırrı çözüldü!195 milyon yıllık mermerin sırrı çözüldü!
Bebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusunda asılı bulunduBebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusunda asılı bulundu
Bağrışmaları duyan polisi aradı, çatıda yakalandılarBağrışmaları duyan polisi aradı, çatıda yakalandılar
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık polis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette detaylar belli oluyor! Yüzde 40'ı geçti

Asgari ücrette detaylar belli oluyor! Yüzde 40'ı geçti

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklıyor

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Asansör sapığının ilk ifadesi ortaya çıktı

Asansör sapığının ilk ifadesi ortaya çıktı

Bebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusu...

Bebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusu...

Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı!

Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Mansur Yavaş istemişti! Melih Gökçek o aracı teslim etti

Mansur Yavaş istemişti! Melih Gökçek o aracı teslim etti

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Aynı aileden 7 kişiyi katletmişti! Pes dedirten savunma

Aynı aileden 7 kişiyi katletmişti! Pes dedirten savunma

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! Vahşette yeni gelişme

Aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! Vahşette yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.