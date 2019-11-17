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Telefonla dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 13:21 | Son Güncelleme

75 yaşındaki kadını 195 bin lira dolandıran şüpheli, para almak için geldiği buluşmada yakalandı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de telefonla aradığı 75 yaşındaki kişinin 195 bin lirasını dolandıran şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Altıntepe Mahallesi'nde yaşayan Ferda T'yi arayan zanlı, adına çok sayıda telefon hattı açıldığı ve yurt dışına yüklü miktarda para çıkışı yapıldığını söyleyerek 195 bin lirasını aldı.

Dolandırıldığını anlayan Ferda T. polise gidince Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelinin bir süre sonra evini sattırmak için kadını tekrar araması üzerine, evin parasını vermek için buluşma ayarlanan zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Ferda T, gözaltına alınan Ahmet Ö'yü (20) 195 bin lirasını alan şüpheli olarak teşhis etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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