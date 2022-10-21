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Telefonla konuşan otobüs şoförü, yolcu kılığındaki jandarmaya yakalandı

20.10.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da yolcu otobüslerini denetleyen jandarma ekipleri, yolcu kılığında bindikleri otobüste telefonla konuştuğu tespit edilen sürücüye 427 lira ceza kesti.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların güvenle seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim yaptı.

Telefonla konuşan otobüs şoförü, yolcu kılığındaki jandarmaya yakalandı

Bolu’da yolcu otobüslerini denetleyen jandarma ekipleri, yolcu kılığında bindikleri otobüste telefonla konuştuğu tespit edilen sürücüye 427 lira ceza kesti.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların güvenle seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim yaptı. Otobüslerde sivil kıyafetli ve yolcu olarak seyahat eden trafik personeli, şoförleri seyir halindeyken cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri ve trafik kuralları konusunda gözlemledi.
Denetim yapılan otobüs kontrol noktasında durdurularak araçta yolculuk yapan sivil kıyafetli jandarma personeli yolculara kendisini tanıttıktan sonra uyarılarda bulundu. Otobüs sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu kullandığı için 427 lira para cezası kesildiğini belirten jandarma personeli, yolcuları da emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

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