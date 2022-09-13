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'Telefonla vatandaşlık verildiği' iddiası sosyal medyada çok konuşulmuştu! Açıklama geldi...

13.09.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kamu hastanesinde kadın doğum uzmanı doktor olduğu iddia edilen bir kişinin telefonla vatandaşlık verildiği yönündeki beyanına ilişkin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ne yazık ki ısrarla resmi açıklamaları ve verileri görmezden gelerek hiçbir gerçekliğe dayandırılmadan, gündeme gelmek adına içerikler oluşturulmaya devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

'Telefonla vatandaşlık verildiği' iddiası sosyal medyada çok konuşulmuştu! Açıklama geldi...

Genel Müdürlükten, sosyal medyada yer alan, "bir kamu hastanesinde kadın doğum uzmanı doktor olduğu iddia edilen bir kişinin telefonla vatandaşlık verildiği yönündeki beyanı"na ilişkin açıklama yapıldı. Türk vatandaşlığının kazanılmasının, Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre yürütüldüğü, şartları ve süreçlerinin açık ve net olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR'

"Daha önce açıkça ve görsel olarak işlem aşamalarının ayrıntılı bir şekilde Sayın Bakanımız tarafından da ifade edildiği gibi yabancının bizzat başvuruda bulunması, il aşaması, valilik komisyonu, tahkikat ve arşiv araştırması gibi birçok sürecin olumlu sonuçlandırılması halinde Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir.

Ne yazık ki ısrarla resmi açıklamaları ve verileri görmezden gelerek hiçbir gerçekliğe dayandırılmadan gündeme gelmek adına içerikler oluşturulmaya devam edilmektedir. Bu tür paylaşımlarda bulunmak suretiyle kurumları zan altında bırakarak algı oluşturmaya çalışanlar hakkında Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulacaktır."

(AA)

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