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Telefonundan çıkanlar kan dondurmuştu! Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

28.12.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte kimlikle Türkiye'ye girmeye çalışırken Esenboğa Havalimanı'nda yakalanan Rus uyruklu DEAŞ şüphelisi tutuklandı. Şüphelinin telefonunda DEAŞ'lılara ait çok sayıda fotoğraf, video, örgütün eylem ve infazlarına ait görüntüler ile illegal yayın organlarına ait video bulunmuştu.

Telefonundan çıkanlar kan dondurmuştu! Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Özbek asıllı Rusya Federasyonu vatandaşı B.V. sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren B.V. sevk edildiği Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenboğa Havalimanı'nda, Kiev'den gelen uçaktan inen yolculara yönelik kontrolde, durumundan şüphelenilen bir kişiyi durdurmuştu.

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ÜLKEYE GİRİŞ YASAĞI KONULDUĞU TESPİT EDİLDİ

Üzerinde T.I. adına Özbekistan Cumhuriyeti pasaportu bulunan kişinin Rusya Federasyonu vatandaşı B.V. (24) olduğunu tespit eden güvenlik güçleri, Özbek asıllı şüpheli hakkında terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği istihbaratı nedeniyle ülkeye giriş yasağı (G-87 kodu) olduğunu belirlemişti.

TELEFONUNDAN İNFAZ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Telefonunda DEAŞ'lılara ait çok sayıda fotoğraf, video, örgütün eylem ve infazlarına ait görüntüler ile illegal yayın organlarına ait video bulunan şüphelinin DEAŞ'lı teröristlere sahte kimlik sağladığı tespit edilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara DEAŞ
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