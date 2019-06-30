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Telefonunu çaldığı iddiasıyla tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 01:55 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Okay Ç.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Okay Ç. (29), birlikte alkol aldığı emekli ziraat mühendisi Yakup Güder'le (64), cep telefonunu çaldığı iddiasıyla kavga etti. Okay Ç., ardından evine gidip aldığı bıçakla Güder'i öldürdü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Bayramiç ilçesinde meydana geldi. Okay Ç., Yakup Güder'in de dahil olduğu 3 kişiyle birlikte iddiaya göre, alkol almak için dere kenarına gitti. Okay Ç., beraberindekilerle burada vakit geçirdi, ardından uyuyakaldı. Bir süre sonra uyanan Okay Ç., arkadaşlarının yanında olmadığını gördü. Onları aramak için cep telefonunu almak isteyen Okay Ç., onu da bulamadı. Camikebir Mahallesi eski mezarlık mevkisine giden Okay Ç., burada Yakup Güder ile karşılaştı. Okay Ç., Güder'e "Telefonumu almışsınız, verin" deyince, "Bizi hırsız mı tutuyorsun" cevabını aldı. İkili tartışmaya başladı. Tartışma, Güder’in arkadaşlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Okay Ç. iddiaya göre Güder’in arkadaşları tarafından darbedildi.

Olayın ardından evine giden Okay Ç., bıçak alıp, mahalleye geri döndü. Okay Ç., bölgede Güder’i bulup, bıçağı rastgele vücuduna sapladı. Yaralanan Yakup Güder kanlar içinde yere yığılırken, olay sırasında boynundan yaralanan Okay Ç., kaçtı. Çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Güder Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yakup Güder, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan Okay Ç., kısa bir süre sonra polise teslim oldu. Yaralı olan şüpheli, polis nezaretinde ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.

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