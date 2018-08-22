Telefonunuza klavye ve mouse bağlayın!

GameSir X1’in kutusunu açtığımızda, 1 adet kullanma klavuzu, bir adet microUSB şarj kablosu ve cihazın kendisiyle karşılaşıyoruz. Cihazı yaklaşık 3 saat şarj ettikten sonra microUSB kablo ile akıllı telefonunuza bağlamanız gerekiyor. Ardından Bluetooth 4.0 ile eşleştirme yapıyor ve ücretsiz olarak GameSir World uygulamasını indiriyorsunuz. Böylelikle uyumlu oyunları görebilir ve oynayabilirsiniz.

Öyleyse hadi oynayalım!



GameSir X1, akıllı telefonunuzda yer alan FPS oyunlarını tıpkı PC’de oynuyormuşsunuz rahatlığını sunmak için tasarlanan bir ürün. Telefonunuzu cihazın üzerinde yer alan ilgili bölüme yerleştirdikten sonra (açı ayarlaması da yapabilirsiniz), sağ yan taraftaki USB bağlantı noktalarına klavye ve mouse’unuzu bağlıyorsunuz. Bundan sonrası mı? İsterseniz yarış oyunları, isterseniz dövüş oyunlarını da oynayabilirsiniz, ancak ana önceliğin FPS oyunları olduğunu tekrarlayalım.

Test için seçtiğimiz oyun, tahmin edeceğiniz üzere son dönemin çok oynanan oyunlarından PUBG oldu. Devasa bir harita, bolca detay ve tabii ki bolca düşman barındıran oyunda GameSir X1 gibi bir cihazla yol almak cidden büyük bir avantaja sahip olmanızı sağlıyor. Zira ekrandaki dokunmatik tuşlarla hareket etmek ve bunu konforlu bir şekilde yapabilmek pek kolay değil. Klavye + mouse ile oynadığınızda ise hem ekranın her bir noktasını rahatlıkla görebiliyor hem de çok seri hareket edebiliyorsunuz.