Telefonunuzu bırakıp kitap okuma alışkanlığına geri dönmek için etkili tavsiyeler

Oxford'da İngiliz edebiyatı profesörü olan Sir Jonathan Bate, geçtiğimiz aylarda lisans öğrencilerinin okuma listelerine yetişememeleriyle görülen "dikkat süresinin azalması" konusundaki endişesini dile getirdi. BBC Radio 4'ün Today programına verdiği açıklamada, "Artık haftada üç roman yerine, birçok öğrenci üç haftada bir romanı bitirmekte zorlanacak." dedi.

Kitaplara konsantre olmakta zorluk çekenler sadece gençler değil. Yetişkinlerin yalnızca yarısının artık düzenli olarak zevk için kitap okuduğu ortaya çıktı. Peki telefonlarımızı bırakıp okumaya nasıl geri dönebiliriz?

1) TELEFONUNUZU MÜMKÜN OLDUĞUNCA UZAK TUTUN

Dijital detoks aktivisti ve My Brain Has Too Many Tabs Open kitabının yazarı Tanya Goodin, "Eğer bir kitap okumaya oturacaksanız, telefonunuzu başka bir yerde bırakın" diyor. Goodin, telefonlarımızı yakın mesafede tuttuğumuzda problem çözme yeteneğimize ve IQ'muza ne olduğuna dair araştırmalara işaret ediyor: "Sadece cihazımız farklı bir odada olduğunda gerçekten tam odaklanma yeteneğine sahip olduğumuz gösterildi."

Üretkenlik uzmanı Cal Newport, gözden uzak olanın gönülden de uzak olduğu konusunda hemfikir. "Evdeyken telefonunuzu belirli bir yere takılı tutun," diye tavsiyede bulunuyor. "Bir şeye bakmanız veya mesajlarınızı kontrol etmeniz gerekiyorsa, telefonun olduğu yere gidin." Telefonunuz yanınızda değilse, "okurken biraz sıkılırsanız, devam etmeniz çok daha kolay olur".

2) FİZİKSEL KİTAPLAR OKUYUN VE NOTLAR ALIN

Yazar ve The Big Scottish Book Club'ın sunucusu Damian Barr her zaman yanında bir kitap taşımaya çalışıyor: "Yanımda bir şey yoksa okuyamam. Kitaplar telefonumdaki yarışmada sosyal medyaya karşı her zaman kaybediyor, bu yüzden gerçek kağıda ihtiyacım var." Sosyal medya kullanımını engelleyici uygulamalarla sınırlandırıyor, "Bunu geçersiz kılabiliyorum ama en azından onlara ne kadar zaman harcadığımın daha fazla farkında olmamı sağlıyor."

King's College London'da yazar ve İngilizce profesörü olan Lara Feigel, öğrencilerinin okumaya ayak uydurmakta zorluk çektiğini söylüyor. "Onları çevrimiçi okumak yerine gerçek kitap kopyaları satın almaya teşvik ediyorum ve kitaplara elle notlar almalarını istiyorum - bazen kitaplarını getirmelerini ve bana alt çizgileri ve karalamaları göstermelerini istiyorum" diyor.

Goodin, "Kitaplar okuma zevkinin bir parçasıdır. Yeni bir kitap almayı, koklamayı ve kitabın kapağını açmayı seviyorum. Bu size bir ekrandan daha fazla dopamin vuruşu sağlayabilir" diyor.

3) BEYNİNİZİ YENİDEN EĞİTİN

You're Booked podcast'inin sunucusu ve yazar Daisy Buchanan, "Okuma bir maratondur, bir koşu değil" diyor. "Egzersiz gibi, okuma da çocukken bize doğal geldi ancak çok fazla gürültü ve dikkat dağıtıcı ortam edindik. Mümkün olan en kısa sürede başlayın ve tekrar artırın." dedi.

Goodin, her seferinde 10 sayfalık bir hedef belirlemeyi öneriyor.

4) OKUMAK İÇİN EN UYGUN ZAMANI VE YERİ BELİRLEYİN

Buchanan için bu sabahın ilk işi. Buchan, "Uyandığımda beynim düşünceler ve kaygıyla dolu oluyor. Önce bir kitap almak için çaba gösterirsem ve telefonumu değil, okumak zihnime özlediği bilgiyi veriyor, onu yavaşlatıyor ve odaklanabileceği bir şey sağlıyor." ifadelerine yer verdi.

5) OKUMA İŞİNİ BİR ANGARYA GİBİ GÖRMEYİN

Buchanan, önemli kitapların başlangıç noktası değil hedef olduğunu söylüyor. "Sizi gerçekten zorlayan şeylere doğru ilerlemek için zevk ve neşe veren kitaplarla başlamanız gerekir." Buchanan'ın beyni bir akıllı telefon tarafından 'ele geçirildiğinde' edebiyata olan sevgisini yeniden canlandırmak için Judy Blume gibi çocukken keyif aldığı kitaplara geri döndü.

Goodin, bir kitap kulübüne katılmanın size bir kitabın sonuna kadar devam etme motivasyonu sağlayabileceğini söylüyor. Ayrıca ilham almak için kütüphaneleri yeniden keşfetmenizi de öneriyor.

6) SESLİ KİTAPLAR

Goodin, "Bir süredir okumadıysanız, sesli kitap alışkanlığa geri dönmek için iyi bir başlangıç olabilir," diyor, özellikle de işe gidip gelirken veya köpeğinizi gezdirirken çoklu görev yapabiliyor ve dinleyebiliyorsanız. Dinlerken bildirimleri kapatmanız şart.

Barr, yılda devasa bir kitap yığınını bitiremiyorsanız kendinizi suçlamayın diyor. "Okuduklarınız için iyi hissedin, okumadıklarınız için kötü hissetmeyin. Önemli olan hikaye anlatımının kalitesidir.