Telefonunuzun ekranını en sert darbelerden bile koruyacak en iyi ekran koruyucular

Yeni nesil akıllı telefon ekranları gorilla glass teknolojisiyle üretilse de kırılabiliyor. Gorilla glass cam ekranınızı darbelere ve çiziklere karşı koruyor ancak bu koruma yeterli olmuyor. Akıllı telefon modellerinin en hassas parçası ekranları korumak, oldukça önemli çünkü telefon ekranı kırıldığında cihaz garanti kapsamı dışında kalıyor. Telefonları korumak için kılıf ve ekran koruyucu gibi birçok seçenek bulunuyor. ''Ekran koruyucu ne işe yarar?'' diye düşünüyorsanız hemen cevaplayalım. Düşme ya da çarpma gibi darbeler nedeniyle ekranların kırılma riskini en aza indiriyor. Eğer ''Ekran koruyucu nasıl takılır?'' diye soruyorsanız her ekran koruyucunun ambalajında uygulama şekli yer alıyor. Çizilmelere, darbelere ve suya karşı en dayanıklı ekran koruyucuları listelediğimiz yazımıza gelin, hep birlikte göz atalım.

1. En güçlü darbelere bile dayanıklı: RhinoShield 3D Impact

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Temperli cam ile üretilen ekran koruyucular son yıllarda oldukça rağbet görüyor. RhinoShield 3D Impact Cam Ekran Koruyucu, 9H düzeyinde sertlikte malzeme ile üretiliyor. Bu sayede telefon ekranınızı anahtar, bozuk para ve kalem gibi nesnelerin oluşturabileceği çiziklere karşı daha dayanıklı hale getiriyor. Darbelere karşı maksimum direnç gösteren ürün, 3D kavisleri sayesinde de doğal bir görünüm sağlıyor ve tüm ekranınızı kaplıyor. Esnek ve kırılmaz yapısıyla ihtiyaç duyduğunuz korumayı uzun süre sağlıyor. Eğer telefon ekranınızda koruyucu ile birlikte net bir görüntü istiyorsanız ürün tam size göre!

2. Ekranlarda kabarcık oluşumuna son: Buff Labs 5D Glass

En iyi koruma için hangi ekran korucuyu kullanacağınıza bir türlü karar veremiyor musunuz? O halde size harika bir önerimiz var! Ekran koruyucularda en sık yaşanan sorun, kabarcık oluşması. Buff Labs 5D Glass Ekran Koruyucu tüm ekranı kaplıyor ve kabarcık oluşumunu engelliyor. Kenarları bombeli şekilde tasarlanan ekran koruyucu ile ekran kenarlarında biriken toz ve kirlerden de kurtulmak mümkün. Güçlendirilmiş temperli cam sayesinde tüm darbelere karşı dayanıklılık gösteriyor. Dokunmatik hassasiyetinden ödün vermeden ekranda net bir görüntü elde ediyor. Ayrıca parmak ve yüzdeki yağın ekrana bulaşmasını önlüyor. Böylece tertemiz bir telefon ekranı vadediyor.

3. Hem koruma hem gizlilik için: Bodyguardz SpyGlass

Telefonunuzu darbelere karşı korumak kadar gizliliğe de önem veriyorsanız en iyi ekran koruyucu markaları arasında yer alan Bodyguardz SpyGlass Temperli Cam Ekran Koruyucu ihtiyacınızı karşılayabilir. Temperli camla üretilen ürün 9H sertlikte olduğu için çizilme ve çatlamalara karşı üstün dayanıklılık gösteriyor. Pürüzsüz bir yüzeye sahip ve silerek kolayca temizlemek mümkün. İki yönlü gizlilik filmi ile kaplanan ekran koruyucu sayesinde yanınızda oturan kişilerin telefon ekranınızdaki yazıları okuyabilmesi imkansız. Sürekli seyahat ediyor, sık sık ortak alanlarda bulunuyor ve mahremiyete önem veriyorsanız ürünü mutlaka denemelisiniz.

4. En sert darbelere karşı tam koruma: Orzero

Kalın ekran koruyucuların konforlu bir his sağlamadığından şikayetçiyseniz 5H sertliğinde temperli camla üretilen Orzero Temperli Cam Ekran Koruyucu'ya mutlaka göz atmalısınız. Ekran koruyucu, üstün dokunmatik deneyimi yaşatıyor. %99 HD netlik sayesinde gerçek ekran rengini gösteriyor. Oleofobik kaplama sayesinde ekranınızda ter ve yağ oluşumunu engelliyor. Ekranı uçtan uca kaplayarak dışarıdan gelen darbelere karşı dayanıklılık gösteriyor. Yuvarlatılmış kenarları sayesinde telefonunuzun orijinal ekranını kullanıyormuşsunuz gibi konfor sağlıyor. Üstelik bir pakette 2 adet ekran koruyucu bulunuyor. Ekran koruyucunuz zarar gördüğünde yenisini almanıza gerek kalmadan paketten çıkan diğer ürünü kullanabilirsiniz.

5. Mükemmel dokunma hissi için: Araree Pure Diamond

Telefonunuza ekran koruyucu takmakta zorlanıyorsanız Araree Pure Diamond Pet Ekran Koruyucu'yu tercih edebilirsiniz. Esnek yapılı ürün, kolayca ekrana yerleştiriliyor. Ekran koruyucu, telefonunu darbelerden ve çiziklerden korurken aynı zamanda mükemmel bir dokunma hissi de sağlıyor. Ekrandaki kavislere uyumlu olarak üretilen ürün, tam koruma ile hava kabarcığı oluşumunu da önlüyor. Kristal berraklığında bir netlik sağlıyor ve parmak izi oluşumunu önlüyor. İncecik yapısıyla ekrana her dokunuşunuzu sorunsuz bir şekilde algılıyor. Koruyucuyu ekrandan çıkarmak istendiğinde iz ve leke bırakmadan kolayca çıkarmak mümkün.

6. Leke tutmayan üstün koruma: Spigen GLAS.tR Slim

9H sertliğe sahip Spigen GLAS.tR Slim Cam Ekran Koruyucu, telefon ekranını oluşabilecek darbelere ve çiziklere karşı koruyor. Yuvarlatılmış kenarları sayesinde tüm ekranı kaplıyor ve telefon ekranın kırılmasını engelliyor. Oleofobik kaplama sayesinde ekranın leke tutmasını engelliyor. İnce yapısı ile sıfır gecikmeli dokunma deneyimi yaşamanıza imkan tanıyor. Ekran renklerini daha canlı ve parlak görmenizi sağlıyor. Telefon modeline göre tasarlanan ürün, ekranını hiçbir yerini açıkta bırakmıyor. En iyi ekran koruyucu cam arasında yer alan ürünü evde kolay bir şekilde telefonunuza yerleştirebilir ve telefonunuzu güvenle kullanabilirsiniz.

7. Ön ve arka yüzeyi cam telefonlar için: Microsonic

Son model cep telefonlarında ön yüzeyler gibi arka yüzeyler de cam materyalle tasarlanabiliyor. Bu yüzden kullanıcılar çift yönlü ekran koruyucu arayışına giriyor. Telefonunuzun hem ön hem arka yüzeyini darbelere karşı korumak istiyorsanız Microsonic Ön ve Arka Nano Glass Cam Ekran Koruyucu tam size göre! Nano cam teknolojisi ile üretilen ekran koruyucu, güçlü bir koruma sağlıyor. Temperli kırılmaz camlara oranla daha ince yapısı ve dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Ekranda ışık yansımalarını önlüyor ve yüksek kalitesi ile ekranın doğal görünümünü koruyor. Anti-Glare özelliği sayesinde ekranın kir ve leke tutmasını engelliyor, uzun bir kullanım süresi sunuyor.

8. Ekranınızı istenmeyen gözlerden uzak tutan: Zore Privacy Polymer

Nano cam kalitesiyle telefonunuzu en güçlü darbelere karşı koruyabilirsiniz. Zore Privacy Polymer Nano Ekran Koruyucu telefonunuzun ekranını korurken gizlilik özelliği ile yanınızda oturan insanların mesajlarınızı veya özel bilgilerinizi görmesini de engelliyor. Böylece ekranınızı istenmeyen gözlerden uzak tutuyor. Ekran koruyucu, telefonunuzun ekran kavislerini kaplıyor ve çizilmesini önlüyor. Kenar kısmındaki siyah renkli şeritler kırılmalara karşı ekstra koruma sağlıyor. Ekran renkleri eskisi kadar canlı ve parlak görünüyor. Esnek yapısı sayesinde üst düzey dayanıklılık sağlıyor ve uzun süre kullanabilmenize olanak tanıyor. Mükemmel dokunma hassasiyeti ile telefonunuzu ekran koruyucu yokmuş gibi konforlu kullanmak isterseniz ürünü mutlaka denemelisiniz.

9. Uzun süre kullanım için: Buff Blogy Flexi 5D

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Flexible glass ve 5D teknolojisinin bir araya geldiği Buff Blogy Flexi 5D Ekran Koruyucu, esnek yapısı sayesinde kullanım kolaylığı sağlıyor. Uygulaması oldukça basit ürünü telefon ekranınıza hatalı bir şekilde takmış olsanız bile birçok defa çıkarıp tekrar takabilmeniz mümkün. 9H dayanıklılığa sahip ve çizilmelere karşı telefonu maksimum seviyede koruyor. Yüksek kalitede silikon malzemeden üretilen ekran koruyucu, darbe aldığında çatlama veya kırılma yapmıyor. Uzun süre sorunsuz kullanılıyor. Buff Blogy Flexi 5D Ekran Koruyucu ile görüntü kalitesinde herhangi bir kayıp yaşamadan net görüntü elde etmek mümkün.

10. Ultra şeffaflık ve mükemmel görüntü kalitesi için: Ttec AirGlass Privacy

Ttec AirGlass Privacy İki Yönlü Gizlilik Filtreli Cam Ekran Koruyucu, geliştirilen teknolojisi ile hem üstün koruma hem gizlilik sağlıyor. Telefonunuzu dik bir şekilde kullandığınızda yanlardan ekranınızın görünmesini engelliyor. Kavisli kenarları sayesinde ekranının tamamını kaplayarak ekranla bütünlük sağlıyor. Ayrıca mükemmel bir dokunma hassasiyeti sunuyor. Ultra şeffaf materyallerden üretilen ekran koruyucu, diğer ekran koruyuculara göre daha güçlü koruma sağlıyor. En sert darbelere karşı bile ekranınızın çizilmesini ve kırılmasını önlüyor. Optimum inceliğe sahip ürünle telefonunuzda ekran koruyucu olduğunu kimse anlamayacak!