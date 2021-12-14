Televizyonların fonksiyonunu artırarak yeni bir teknolojik cihaz algısı yaratacak en iyi yardımcı ürünler

Dizi ve film keyfini arttıran en önemli unsurlar, görüntü ve ses kalitesi. Televizyonunuz son teknolojiyi yakalayamasa da bu keyfi arttırmak çok kolay. Görüntü kalitesini arttıran TV boxlar, kontrolü kolaylaştıran akıllı kumandalar, ses kalitesini arttıran hoparlörler, görüntüyü istediğiniz yere taşıyan projeksiyonlar... Televizyonunuzun fonksiyonunu arttırarak adeta yeni bir ürün gibi hissettirecek en kaliteli yardımcı ürünleri sizler için listeledik. Haydi, bu harika ürünlere birlikte göz atalım.

1. Tictid TV Box ile televizyonunuza yenilik katın

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Sizin için ilk önerimiz olan Tictid TV Box, televizyonu daha akıllı ve hızlı bir hale getiriyor. TV box, diğer akıllı cihazlardan gönderilen multimedya içerikleri açmanızı sağlıyor. 4 çekirdekli ve 64 bit Cortex-A53 işlemcisi, videoların donmasının önüne geçerken 4k2k özelliği yüksek kalitede görüntü akışı sunuyor. 4 GB ram ile yeterli depolama alanına sahip olmanıza olanak tanıyor. Ethernet bağlantı girişi sayesinde internete bağlanabiliyor. Ürünün Bluetooth fonksiyonu, Android TV ile kablosuz eşleşme şansı veriyor.

Kurulumu kolayca yapılabilen Tictid TV Box hakkında bilgi edinmek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayın.

2. Fesjoy Projektör ile sinemayı evinize taşıyın

Televizyonlara işlevsellik katan Fesjoy Projektör, yüksek kaliteli renk oranı ve güçlü parlaklık seviyesi ile farklı bir video izleme deneyimi sunuyor. Dahili hoparlörü ile en ince ses detayını yakalamanızı sağlayan ürün, sizi izlediğiniz yapımların içine çekiyor. Etkili soğutma sistemi sayesinde uzun süreli performans gösteriyor. 15 derece trapez düzeltmeye sahip olan projektör, görüntüleri uygun açıda yansıtmanıza yardım ediyor. Sağlam materyallerden üretilen model, uzun yıllar boyunca kullanım imkanı veriyor.

Şık bir tasarıma sahip olan Fesjoy Projektör'ü incelemek ve sepete atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Logitech Z333 Hoparlör ile müzik dinlemek artık çok daha keyifli

Sıradaki önerimiz olan Logitech Z333 Hoparlör, dengeli ve net bir ses sunuyor. Güçlü bas sistemi ile müzik dinlerken konser tadında bir deneyim yaşamanızı sağlıyor. Ayrıca ürün, bütün sesleri kristal netliğinde duymanıza olanak veriyor. Kablolu kontrol ünitesi, ürünü açıp kapamanıza ve ses seviyesini arttırıp azaltmanıza imkan tanıyor. Şık tasarımı ile oturma odanızda hoş bir detay oluşturuyor. Müzik dinlemeyi ve film izlemeyi daha keyifli bir hale getiriyor.

Aynı anda iki cihaza bağlanabilen Logitech Z333 Hoparlör'ü sipariş etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

4. WeChip RunSnail Air Akıllı Kumanda ile kontrol elinizin altında

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Televizyonunuzun fonksiyonunu artırmanıza yardımcı olacak WeChip RunSnail Air Akıllı Kumanda, cihazı 10 metreye kadar kontrol etmenizi sağlıyor. Ürün; Xbox 360, mini PC, Mac, TV box, Android TV gibi birçok ürüne uyum sağlıyor. Bu sayede tek kumanda ile birçok cihazı kontrol etmenize olanak sunuyor. Kumandanın arka kısmında bulunan klavye özelliği ile akıllı TV'lerde internete bağlanarak kolayca arama yapmanıza yadım ediyor. Ergonomik tasarımı ile kolay kullanım imkanı veriyor. Kumandanın üzerindeki gösterge ise pilin güç durumunu belirtiyor.

WeChip RunSnail Air Akıllı Kumanda hakkında bilgi almak için buraya tıklayın.

5. Dreamstar TV Box ile kötü görüntü tarihe karışıyor

Sıradaki önerimiz olan Dreamstar TV Box, televizyonunuzu akıllı hale getiriyor. 4K UHD çözünürlüğü sayesinde videoları en gerçekçi şekilde izlemenize yardım ediyor. 16 GB dahili hafızası, ihtiyaç duyulan depolama alanını karşılıyor. 2 GB RAM ile aktarılan görüntülerde donma ve kasma olmasını engelliyor. 100 Mbit/s ethernet hızı ile güçlü bir internet bağlantısı sağlayarak dilediğiniz filmi izlemenize ve istediğiniz müziği dinlemenize olanak sunuyor. Ürün, HD ve 4K olan bütün televizyonlarda kullanılabiliyor.

Estetik bir dizayna sahip olan Dreamstar TV Box hakkında bilgi edinmek ve satın almak için buraya tıklayın.

6. BenQ W2700i Projektör ile sinema evinizde

BenQ W2700i Projektör, CinematicColor teknolojisi sayesinde en iyi renkleri kullanarak profesyonel sinema keyfi yaşamanıza olanak sunuyor. Televizyondaki görüntüyü duvara yansıtmanıza yardımcı olan ürün, gelişmiş orandaki renk tonu ile gerçekçi video kalitesi sağlıyor. Ton haritalama fonksiyonu, görüntünün parlaklığını analiz ederek uygun olan kontrast oranını seçiyor. Bu sayede karanlık sahneleri daha rahat izlemeniz için gereken desteği sunuyor. Ürün, 4K UHD çözünürlüğü ile en ince ayrıntıları yakalamanıza olanak sağlıyor.

Üstün özelliklere sahip BenQ W2700i Projektör'ü sipariş etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Fonksiyonel özellikleri ile Conpoir Akıllı Kumanda

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Ergonomik bir tasarıma sahip olan Conpoir Akıllı Kumanda, ark tasarımı sayesinde avuç içine tam olarak oturuyor. Bu sayede rahat bir kontrol imkanı sunuyor. 2.4G kablosuz USB bağlantısı, 10 metreye kadar erişim sunuyor. Ürünün üzerinde bulunan ses kontrol düğmesi, istediğiniz kanala komut vererek geçmenize yardımcı oluyor. 17 tuşlu hava faresi ise sağa sola ve aşağı yukarı rahatça hareket imkanı sağlıyor. Kumanda, projektörden akıllı televizyona birçok ürünü kontrol etmenize olanak sunuyor. Dayanıklı yapısı ile uzun yıllar kullanım fırsatı veriyor.

Conpoir Akıllı Kumanda hakkında bilgi edinmek ve ürünü sepete eklemek için buraya tıklayın.

8. GoldMaster XForce-1H Ses Sistemi ile partiyi eve taşıyın

GoldMaster XForce-1H Ses Sistemi, güçlü efektleri ile evinizde konser havasında müzik deneyimi sunuyor. Uzaktan kumanda özelliği ile kolay kontrol imkanı veriyor. Televizyon, PC, VCD ve DVD gibi birçok ürüne kolayca bağlanma fırsatı sağlıyor. Estetik tasarımı ile bulunduğu ortama şıklık katan ürün, evinizin havasını değiştiriyor. Treble ve bass seviye kontrol fonksiyonu, farklı bir müzik keyfi yaşamanıza olanak veriyor. Çıkarılabilen ön kapak ile çeşitli görünümler elde edilebiliyor. Sağlam yapısı ile uzun yıllar boyunca kullanım sağlıyor.

Müzik dinlerken, film izlerken ve parti verirken kullanabileceğiniz GoldMaster XForce-1H Ses Sistemi'ni detaylı olarak incelemek ve sepete eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Estetik tasarımı ile Gomax X96q 4K Android 10 TV Box

Dinamik bölümleme teknolojisine sahip olan Gomax X96q 4K Android 10 TV Box, diğer ürünlere kıyasla daha fazla depolama alanı sağlıyor. Kablolu internet ve Wi-Fi arasında geçiş yaparken veri kaybını önlüyor ve sorunsuz görüntü aktarımı sunuyor. Ürünün USB girişi ile harici hard disk bağlanabiliyor ve video oynatılabiliyor. Uzaktan kumanda ile kolayca kontrol etme imkanı veriyor. Siyah rengi ve şık tasarımı, oturma odanıza farklı bir hava katıyor.

Yüksek kalitesi ve hızı ile dikkat çeken Gomax X96q 4K Android 10 TV Box'ı sepete eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Unutulmaz bir müzik deneyimi için JBL Ses Sistemi



Sizin için son önerimiz olan JBL Ses Sistemi, güçlü ve net ses kalitesi ile sürükleyici bir sinema keyfi sunuyor. Derin ve heyecan veren bas özelliği, unutulmaz bir müzik deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Bluetooth özelliği ile akıllı TV'ye kablosuz bir şekilde bağlanarak sizi kabloların yaratacağı dağınık görüntüden kurtarıyor. Kullanışlı olmasının yanı sıra zarif ve ince tasarımı ile bulunduğu ortama hoş bir dokunuş yapıyor. Sağlam yapısı ise uzun yıllar sorunsuz kullanım imkanı veriyor.

Sinema ve konser keyfini evinize taşıyacak JBL Ses Sistemi'ni incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayın.

