Televizyonu açık unuttuğu için zehirlemeye çalıştığı erkek arkadaşının kafasına çekiçle vurdu

74 yaşındaki kadın, geceleri televizyonu açık bıraktığı nedeniyle erkek arkadaşının kafasına çekiçle vurmakla ve erkek arkadaşının kahvesine zehir karıştırmakla suçlanıyor.

Polise gece boyunca açık kalan televizyon nedeniyle uyuyamadığını ve bu nedenle de kızgın olduğunu söyleyen kadın, partneri uyurken kafasına çekiçle vurdu. 74 yaşındaki adam, Kepler’den kendisini hastaneye götürmesini istedi. Ancak Kepler hastanede durmadı ve araba kullandığı sırada sevgilisine silah çekti.

Kepler, polise geceleri uyuyamadığı için sinirli olduğunu söyledi.

Polis tarafından aktarılan bilgiye göre yaşlı adam arabadan kaçmayı başardı. Yoldan geçenler yaralı vaziyetteki yaşlı adamı tedavi için en yakın hastaneye götürdü. Aile içi şiddet ve ağır saldırı suçlarıyla tutuklanarak ilçe hapisanesine götürülen Kepler, TV gürültüsü nedeniyle yaşadıkları tartışmanın ilişkilerindeki bir dizi sorunun sonuncusu olduğunu söyledi.

Bullhead Polis Departmanı konuyla ilgili olarak “Gece boyunca açık kalan televizyon nedeniyle uyuymadığı için erkek arkadaşına kızgın olduğunu söyledi” dedi.