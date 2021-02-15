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Televizyonu açık unuttuğu için zehirlemeye çalıştığı erkek arkadaşının kafasına çekiçle vurdu

15.02.2021 12:57 | Son Güncelleme:
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Televizyonu açık unuttuğu için zehirlemeye çalıştığı erkek arkadaşının kafasına çekiçle vurdu

74 yaşındaki Marilyn Kepler, ABD’nin Arizona Eyaleti’nde geceleri televizyonu açık bıraktığı için uyuyamadığı nedeniyle 74 yaşındaki erkek arkadaşına çekiçle vurdu ve kahvesine zehir karıştırdı.

74 yaşındaki kadın, geceleri televizyonu açık bıraktığı nedeniyle erkek arkadaşının kafasına çekiçle vurmakla ve erkek arkadaşının kahvesine zehir karıştırmakla suçlanıyor.

Polise gece boyunca açık kalan televizyon nedeniyle uyuyamadığını ve bu nedenle de kızgın olduğunu söyleyen kadın, partneri uyurken kafasına çekiçle vurdu. 74 yaşındaki adam, Kepler’den kendisini hastaneye götürmesini istedi. Ancak Kepler hastanede durmadı ve araba kullandığı sırada sevgilisine silah çekti.

Kepler, polise geceleri uyuyamadığı için sinirli olduğunu söyledi.

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Polis tarafından aktarılan bilgiye göre yaşlı adam arabadan kaçmayı başardı. Yoldan geçenler yaralı vaziyetteki yaşlı adamı tedavi için en yakın hastaneye götürdü. Aile içi şiddet ve ağır saldırı suçlarıyla tutuklanarak ilçe hapisanesine götürülen Kepler, TV gürültüsü nedeniyle yaşadıkları tartışmanın ilişkilerindeki bir dizi sorunun sonuncusu olduğunu söyledi.

Bullhead Polis Departmanı konuyla ilgili olarak “Gece boyunca açık kalan televizyon nedeniyle uyuymadığı için erkek arkadaşına kızgın olduğunu söyledi” dedi.

Yerel basının haberlerine göre kurban yaşlı kadın tarafından sıklıkla sözlü tacize uğradığını ve Kepler’in kahvesine zehir karıştırdığını iddia etti.

Facebook üzerinden paylaşım yapan polis departmanı ise olayla ilgili olarak “Kurban sağlık görevlilerine Kepler’in başına vurduğu darbeyle uyandığını söyledi. Kurban, Kepler’in hastanede durmadığını ve araba sürerken kendisine silah doğrulttuğunu belirtti. Kepler’in elindeki silahı uzağa fırlatan kurban kaçmayı başarabildi” dedi.

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