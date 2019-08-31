HABER

TEM’de feci kaza! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 09:10 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Düzce kesiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın devrilmesi sonucunda 6 kişi yaralandı. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerine, "Çocuğumun ayağını kurtarın" diye yalvardı.

Kaza, 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Düzce kesimi Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Süleyman C. idaresindeki 61 FN 187 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada araç sürücüsü Süleyman C., Handan C., Şaduman C., Ahmet C., Kerem C. ve Zeynep C. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etmek için çalışma başlattı. Kazada hafif yaralanan sürücü Süleyman C., sağlık ekiplerine, kazada yaralanan oğlu için "Çocuğumun ayağını kurtarın" diye yalvardı.

Ekipler tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralılar ambulanslara taşındı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, Sakarya’da bulunan hastanelere kaldırıldı. Yan yatan araç çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA-DHA)

PARTNER Yazı böyle bitirdi Yazı böyle bitirdi
Emekli maaşıyla kendine son model otomobil yaptıEmekli maaşıyla kendine son model otomobil yaptı
Yer: Taksim! Trafikten men edildilerYer: Taksim! Trafikten men edildiler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TEM Düzce Kaza

En Çok Okunan Haberler

G.Saray lige 90+9'da merhaba dedi!

G.Saray lige 90+9'da merhaba dedi!

Arka Sokaklar'da Mesut şoku! Veda mı ediyor?

Arka Sokaklar'da Mesut şoku! Veda mı ediyor?

İBB'de işten çıkarılanların gece eylemi! 'İnsanlar bayram kutlarken biz ağlayarak...

İBB'de işten çıkarılanların gece eylemi! 'İnsanlar bayram kutlarken biz ağlayarak...

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Korkunç kaza! Bir aile yok oldu

Korkunç kaza! Bir aile yok oldu

Faciaya kıl payı! İbresi 190 Km'de takılı kalan araç, akaryakıt istasyonuna daldı

Faciaya kıl payı! İbresi 190 Km'de takılı kalan araç, akaryakıt istasyonuna daldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Antalya'da korkutan deprem!

Antalya'da korkutan deprem!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayınpederini ve kayınbiraderini öldüren damat için istenen ceza belli oldu

Dehşet saçmıştı! Damat için istenen ceza belli oldu

Taksim'de taksi sürücülerine uygulama

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

Tekirdağ'da orman yangını!

Tekirdağ'da orman yangını!

İstanbul'da 24 saat ulaşım başladı

İstanbul'da 24 saat ulaşım başladı

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Faciaya kıl payı! İbresi 190 Km'de takılı kalan araç, akaryakıt istasyonuna daldı

Faciaya kıl payı! İbresi 190 Km'de takılı kalan araç, akaryakıt istasyonuna daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.