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TEM'de korku dolu anlar! Alev topuna döndü

28.08.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Bağlantı yolu Esenyurt mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanan kamyonet, kullanılamaz hale geldi. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEM'de korku dolu anlar! Alev topuna döndü

Yangın, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu Bağlantı yolu Esenyurt Mevkii Avcılar istikametinde seyreden bir kamyonette meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün seyir halinde olduğu kamyonetten, bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Sürücünün sağ şeride çekip, durmasının ardından araçtan bir anda alevler yükseldi.

ALEVLER KISA SÜREDE ARACI SARDI

Alevler kısa sürede kamyonetin tamamını sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yaşananlar ise çevredeki sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul
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