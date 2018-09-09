HABER

TEM'de korkunç kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 14:54 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin kontrolünü kaybeden ve bariyerlere çarpan sürücü 44 yaşındaki Müstecep Şahin feci şekilde can verdi.

TEM'de korkunç kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı!

Kaza, TEM Otoyolu Büyükçekmece Gölü mevkiinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JNN 65 plakalı otomobiliyle Hadımköy yönünde seyir halinde olan Müstecep Şahin isimli sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilinin kontrolünü kaybetti. Sol şeritte seyreden Şahin, otomobiliyle bariyerlere şiddetli bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyerlere adeta ok gibi saplandı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarları üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adeta ikiye katlanmış olan otomobilin içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Müstecep Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Büyükçekmece Gölü mevkiinde her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu. (DHA)

PARTNERBiz buraya kendimizi yakmaya geldikBiz buraya kendimizi yakmaya geldik
TEM'de feci kaza; bariyerlere giren otomobilin sürücüsü öldüTEM'de feci kaza; bariyerlere giren otomobilin sürücüsü öldü
Yılın en uzun gecesi hangi tarihtedir? (Hadi İpucu 9 Eylül 20.30) Yılın en uzun gecesi hangi tarihtedir? (Hadi İpucu 9 Eylül 20.30)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TEM Büyükçekmece istanbul trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Bakan'a sordu: Dijital kitap iddiaları doğru mu?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Bakan'a sordu: Dijital kitap iddiaları doğru mu?

Yılın en uzun gecesi hangi tarihtedir? (Hadi İpucu 9 Eylül 20.30)

Yılın en uzun gecesi hangi tarihtedir? (Hadi İpucu 9 Eylül 20.30)

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Doların turşusunu kurdular!

Doların turşusunu kurdular!

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.