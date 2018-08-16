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TEM'de Kurban Bayramı yoğunluğu! Tatilciler yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 09:30 | Son Güncelleme

9 günlük Kurban Bayramı tatili yarın akşam itibariyle başlarken, bazı tatilciler yollara erken düştü. TEM otoyolu Bolu kesiminde yer yer yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasına iki gün kala TEM otoyolunda trafik yoğunluğu erken başladı. Cuma günü mesai saatinin bitimiyle Kurban Bayramı tatili başlarken, tatilciler erkenden yollara düştü.

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TEM otoyolunun genelinde tatilcilerin yoğunluğu oluşuyor. Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda yoğun trafik oluştu. İstanbul’dan sabahın erken saatlerinde yollara düşen tatilciler, TEM otoyolunda trafik oluşmasına sebep oldu. Bolu Dağı tüneli girişinde yaşanan yoğunluk sebebiyle trafik hızı zaman zaman durma noktasına geldi.

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Bayram trafiği sebebiyle yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi. Tatilcilerin geçiş güzergahında bulunan illerde ise karayolları ve trafik ekipleri tedbirlerini arttırdı. Ekipler, sürücülerin trafik kurallarına uymasını istedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tatil trafik bayram TEM Bolu kurban bayramı Türkiye

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