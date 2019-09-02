HABER

TEM'de 'makas' yarışı! Kazaya davetiye çıkardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 10:29 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde lüks otomobilli iki maganda, süratli bir şekilde araçların arasında “makas” atarak ve yarışarak trafiği tehlikeye düşürdü. Otomobildeki bir kişi o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte otomobille “makas” atan magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak dün saat 17.00 sıralarında lüks otomobilli iki maganda yarışmak için TEM Otoyolu’nda çıktı. Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde süratli bir şekilde seyreden magandalar, araçların arasında makas atmaya başladı. Defalarca birbirlerini geçmek için trafiği tehlikeye düşüren sürücüler, hem kendi canlarını hem de vatandaşların canını bir an olsun umursamadı.

KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDILAR

Dakikalarca trafikte adeta terör estiren magandalar, kazaya davetiye çıkarttı. Magandalar trafikte yarışırken, otomobildeki bir kişi ise o anları saniye saniye kaydetti.

'İNŞALLAH SENİ EMNİYET ALIR'

Yaşananları bir yandan kaydeden diğer yandan da magandaya talimatlar veren şahıs, “İnşallah seni emniyet alır, ehliyetini de alırlar. Buna bir şey demiyorlar, ben polise yardım ediyorum ehliyetimi alıyorlar. İşte ilahi adalet” diyerek bir de tepki gösterdi. Bir süre daha yarıştıktan sonra otomobilin diğerini geçmesi üzerine kayıt yapan kişi, “Ne oldu” diyerek zafer nidası attı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin korkulu rüyası haline gelen magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

PARTNER Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler
Bozcaada'da yarısı batık gemi, oturduğu karada duruyorBozcaada'da yarısı batık gemi, oturduğu karada duruyor
Antalya’da sokak köpeklerine mangal ziyafetiAntalya’da sokak köpeklerine mangal ziyafeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TEM makas Yarış

En Çok Okunan Haberler

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Kadıköy'de nefes kesen maç!

Kadıköy'de nefes kesen maç!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!

6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Dereye uçan araçta can pazarı! Ölü ve yaralılar var!

Dereye uçan araçta can pazarı! Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! 09.13'te deprem oldu

Ayder Yaylası'nda kaçak salıncaklar kaldırıldı

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Tırtıllar yüzünden canından oluyordu

Tırtıllar yüzünden canından oluyordu

Üzüm işçilerini taşıyan araç şarampole devrildi! 17 yaralı

İşçi taşıyan araç devrildi! Çok sayıda yaralı

Son dakika! TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Tespit edilip yok edildiler

Tespit edilip yok edildiler!

Sinop ve Adana'daki yangınlarda kundaklama şüphesi

İki kentte de aynı şüphe!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.