HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TEM’de otobüsle çarpışan pikap devrildi: 5 yaralı

TEM’de otobüsle çarpışan pikap devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 01:57 | Son Güncelleme

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde otobüsle çarpıştıktan sonra beton bariyerlere vurarak devrilen pikapta bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM’in Ankara yönünün bir süre araç trafiğine kapatılması uzun araç kuyruklarına neden oldu.

TEM’de otobüsle çarpışan pikap devrildi: 5 yaralı

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Ahmet Koçyiğit idaresindeki pikap, aynı yönde ilerleyen ve 34 yolcusunun bulunduğu Engin Demirel yönetimindeki özel bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Otobüsle çarpıştıktan sonra orta refüjdeki beton bariyerlere vurarak devrilen pikapın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Özlem, Fatih, Emir Salih ve Miraç Koçyiğit yaralandı. Kendi imkanlarıyla devrilen araçtan çıkan yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında kent merkezindeki hastanelere götürüldü.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Ankara istikameti yaklaşık 20 dakika araç trafiğine kapatılması uzun kuyruklara neden oldu. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Boşanmadan başkasının kollarında! Boşanmadan başkasının kollarında!
İzmir’de korkunç olay: 4 yaşındaki kızını öldürüp, intihar ettiİzmir’de korkunç olay: 4 yaşındaki kızını öldürüp, intihar etti
2020 LGS sonucu açıklandı, işte sınav sonucu öğrenme ekranı!2020 LGS sonucu açıklandı, işte sınav sonucu öğrenme ekranı!

En Çok Okunan Haberler

30 Temmuz 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

30 Temmuz 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Sağanak geliyor

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Sağanak geliyor

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

G.Saray'da flaş ayrılık!

G.Saray'da flaş ayrılık!

Avrupa Birliği'nden flaş karar! Türkiye liste dışı kaldı

Avrupa Birliği'nden flaş karar! Türkiye liste dışı kaldı

İnternetten tanışıp evine gitti! Akrabaları duyunca ortalık karıştı

İnternetten tanışıp evine gitti! Akrabaları duyunca ortalık karıştı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da vahşet! 'Daha öldüreceğim iki kişi var'

İstanbul'da vahşet! 'Daha öldüreceğim iki kişi var'

2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışmıştı! Tutuklandı

2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışmıştı! Tutuklandı

Bursa'da korkunç kaza! Aracın camından fırladılar

Bursa'da korkunç kaza! Aracın camından fırladılar

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Tanıkken borçlu oldu! Tüm mal varlığına haciz konuldu

Tanıkken borçlu oldu! Tüm mal varlığına haciz konuldu

Diğer Haberler
Eski damat dehşet saçtı: 4 kişi hayatını kaybetti

Eski damat vahşeti: 4 kişiyi öldürdü

Son dakika! Sosyal medya yasası Resmi Gazete'de yayımlandı

Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi

İzmir’de korkunç olay: 4 yaşındaki kızını öldürüp, intihar etti

İzmir’de korkunç olay: 4 yaşındaki kızını öldürüp, intihar etti

Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan canlı yayında bayram uyarıları

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan canlı yayında bayram uyarıları

Bodrum rekora koşuyor: 12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı

12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.