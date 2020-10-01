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TEM kilitlendi! Kilometrelerce kuyruk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 20:45 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesi TEM Otoyolu’nda hafif ticari araçla çarpışan lüks cipi taşıyan kurtarıcı devrildi. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan ve kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu TEM Otoyolu havadan görüntülendi.

TEM kilitlendi! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kaza, Derince ilçesi TEM Otoyolu Çınarlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zehit K. hafif ticari araç, kurtarıcıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kurtarıcı üzerindeki cip devrildi. Kazada yaralanan olmazken, TEM Otoyolu’nun İstanbul istikameti araç trafiğe kapandı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, yolu tek şeritten trafiğe açarken, yaşanan kaza nedeni ile İstanbul istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç trafiği oluştu. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesine 1 saat sonra kurtarıcı ve cip çekiciler yardımı ile yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yolun 3 şeridi de trafiğe açıldı. Otoyolda oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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