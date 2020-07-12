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TEM Otoyolu'na çıkıp trafiği kapattılar! Sebebiyse...

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 16:44 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu'nda geçtiğimiz yıl motosikletiyle seyir halindeyken başka bir aracın çarpması sonucu kolu kopan Mesut Altundal ve arkadaşları, TEM Otoyolu Ispartakule mevkisine gelerek olayın failinin bulunması isteğiyle yolu trafiğe kapattı. Bir süre oturma eylemi yapıp, meşale yakan ve sloganlar atan grup, polisin iknasıyla yoldan çekildi, yol trafiğe açıldı.

TEM Otoyolu'na çıkıp trafiği kapattılar! Sebebiyse...

27 Aralık 2019 tarihinde motosikletiyle TEM'de seyir halindeyken başka bir aracın kendisine çarparak kolunun kopmasına sebep olan kişinin bulunmamasını gerekçe gösteren Mesut Altundal ve arkadaşları, Sultangazi'de olayın yaşandığı TEM Ispartakule mevkisi, Ankara istikametini trafiğe kapattı.

BİR SÜRE OTURMA EYLEMİ YAPTILAR

Altundal ve arkadaşları meşale yakıp sloganlar attı, pankart açtı. Yaklaşık 15 dakika boyunca yolu trafiğe kapatan grup bir süre oturma eyleminde de bulundu. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, grubu ikna ederek yolu tekrar trafiğe açtı.

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"BİZ ADALET İSTİYORUZ"

Konuyla ilgili konuşan Altundal, "Bir araç bana arkadan vurdu ve altına aldı. Aracın iki tekeri benim elimin ve ayağımın üzerinden geçti. Buna rağmen kamera görüntüleri çalışmıyor diyorlar. Biz adalet istiyoruz" dedi. (İHA)

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