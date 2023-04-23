TEM Otoyolu'nda bayram dönüşü yoğunluğu! Trafik durdu: Araç kuyruğu 25 kilometreyi aştı

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor. Düzce’de hem D-100 karayolu hem de TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi.

D-100 Karayolu İstanbul istikametinde polis ekipleri tüm ışıkları iptal edip kontrollü geçiş sağlarken, TEM Otoyolu ise durdu. Trafiğin tamamen sıkıştığı otoyolda emniyet şeridini kullanıp ihlal eden sürücülere de ceza yağdı.

Seyir halinde kontroller esnasında 107 aracın emniyet şeridi ihlali yaptığını belirleyen ekipler, araçlara 4 bin 64 lira cezai işlem uyguladı.

Öte yandan dönüş yoğunluğu sebebi ile TEM Otoyolu’nda kuyruk 25 kilometreyi aştı. (DHA)