TEM Otoyolu’nda feci kaza sonrası can pazarı: 2’si çocuk 6 yaralı

Kaza, Kocaeli’nin Derince İlçesi TEM Otoyolu Çenedere Viyadüğünde İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Altuner idaresindeki hafif ticari araç ile aynı istikamette seyir halinde olan Osman Çukur idaresindeki TIR ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında hafif ticari araç taklalar atarak durabildi. Takla atan aracın içinde bulunanlar kırılan camlardan asfalt yola savruldu. Hafif ticari aracın içindeki 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Kazaya karışan TIR şoförü Osman Çukur’un ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Şükrü Altuner ve küçük yeğeni Hatice Altuner’in durumunun ağır olduğu, sürücünün araçta bulunan abisi Sami Altuner ve diğer 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"KIZIM HASTANEYE GİTTİ, NE DURUMDA BİLMİYORUZ"

Kazada hafif yaralanan Sami Altuner’in feryadı yürekleri dağladı. Altuner, "Ben aracın içerisinde yolcuydum. Seyir halinde ilerliyorduk. Beyaz bir araç gelip bize vurdu. O bize vurunca biz dengemizi kaybettik ve yandan geçen TIR'a vurduk. Sonra takla attık. O adamı istiyorum. Böyle bir şey olamaz. Bakın benim ailemin durumu ortada. Kızım hastaneye gitti, ne durumda bilmiyoruz. Perişan durumdayız. Gerekli yerlerden yardım istiyorum. Ailemin hali ortada" dedi