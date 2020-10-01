HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TEM Otoyolu’nda kadın sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

TEM Otoyolu’nda kadın sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 22:34 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Edirne istikametinde kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve otomobil içerisindeki bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 21:30 sıralarında TEM Otoyolu Okmeydanı Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZN 1491 plakalı otomobil, kimliği öğrenilemeyen kadın sürücünün seyir halinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yaklaşık 10 metre sonra durabildi. Kaza esnasında kadın sürücü ve otomobildeki bir kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Kamyonette ele geçirildi! Tam 52,5 kiloKamyonette ele geçirildi! Tam 52,5 kilo
İşte KPSS ÖABT sonuç tarihi!İşte KPSS ÖABT sonuç tarihi!
En Çok Okunan Haberler
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Vali uyardı! 'Vakalar böyle artarsa yataklarımız yetmez'
Vali uyardı! 'Vakalar böyle artarsa yataklarımız yetmez'
TBMM'ye davet edilen tek isim: Hazar İbrahim
TBMM'ye davet edilen tek isim: Hazar İbrahim
Erdoğan'dan 'idam' ve AYM' açıklaması: Onaylarım
Erdoğan'dan 'idam' ve AYM' açıklaması: Onaylarım
Tepki çeken poz! 'Mide bulandırıcı...'
Tepki çeken poz! 'Mide bulandırıcı...'
Çalışandan patronunu şoke eden şaka! Gözlerine inanamadı
Çalışandan patronunu şoke eden şaka! Gözlerine inanamadı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Diğer Haberler
Sakarya'da 52,5 kilo 'esrar' ele geçirildi: 5 tutuklama
Kamyonette ele geçirildi! Tam 52,5 kilo
1 Ekim Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 1 Ekim 2020!
1 Ekim Süper Loto sonuçları belli oldu
Kadıköy'de kadınlardan kadına şiddet eylemi
Kadıköy'de kadınlardan kadına şiddet eylemi
İzmir'de 3.6 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli son depremler)
İzmir'de 3.6 büyüklüğünde deprem
1 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
TEM kilitlendi! Kilometrelerce kuyruk oluştu
TEM kilitlendi! Kilometrelerce kuyruk oluştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.