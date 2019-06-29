HABER

TEM Otoyolunu kullanacak sürücüler dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 13:08 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Kaynaşlı-Bolu Tüneli arasında bakım çalışması sürüyor.

TEM Otoyolu Kaynaşlı-Bolu Tüneli arasında bakım çalışması sürüyor. Bakım çalışması süresince yol tek şeritten verilirken yolun 14 Temmuz’da açılması bekleniyor.
TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kaynaşlı-Bolu Dağı Tüneli arasında kırık derzleri yenileme çalışması sürüyor. Bu nedenle TEM Otoyolu Kaynaşlı Bolu tüneli arasında yol İstanbul istikametine kapatılırken, trafik Ankara yönünden geliş gidişli bir şekilde veriliyor. Çalışmaların 14 Temmuz’da bitirilip yolun tamamen trafiğe açılması bekleniyor.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Prof. Dr. Koluman: Süt ürünlerinin zararı yokProf. Dr. Koluman: Süt ürünlerinin zararı yok
Simitçi Erkan, Kurban Bayramı'nda Suriyeli yetimleri sevindirecekSimitçi Erkan, Kurban Bayramı'nda Suriyeli yetimleri sevindirecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

'Libya karasularındaki Türk gemileri vurulacak' iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' iddiasına Erdoğan'dan yanıt!

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Kritik görüşme sonrası flaş açıklama

İBB'de bir istifa daha! İSPARK müdürü Hüseyin Hacıoğlu istifa etti

İBB'de bir istifa daha!

Adana'da uyuşturucu operasyonu! 43 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.