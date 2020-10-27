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Temaslı kişileri bildirmeyen 9 korona virüs hastasına soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 20:33 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 9 kişi hakkında, temaslı olduğu kişileri bildirmediği gerekçesiyle soruşturma açıldı.Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 9 kişi hakkında, temaslı olduğu kişileri bildirmediği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Temaslı kişileri bildirmeyen 9 korona virüs hastasına soruşturma

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 9 kişi hakkında, temaslı olduğu kişileri bildirmediği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 9 kişi hakkında, temaslı olduğu kişileri bildirmediği gerekçesiyle soruşturma açıldı. Edinilen bilgiye göre, yapılan test sonucu pozitif çıkan hastalar E.A., C.K., A.C., A.C., Ş.C., E.A., S.D., M.K. ve M.K. izolasyona alındı. Filyasyon ekiplerince yapılan araştırmada 9 şahsın filyasyon ekiplerine temasta bulundukları kişileri eksik veya bildirmedikleri tespit edildi. Bunun üzerine 9 kişi Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesi gereğince para cezası uygulanarak durum savcılığa intikal ettirildi. Savcılık tarafından da 9 kişi hakkında "Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişinin üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası cezalandırılacağı" hükmü kapsamında adli işlem başlatılacağı öğrenildi.

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