Tematik Spor Liselerine ilgi arttı

Halter, yüzme, güreş, kayak, tenis, masa tenisi, badminton, oryantiring, eskrim, bisiklet, okçuluk, judo, karate, boks ve tekvando gibi bireysel spor branşlarının dersleri spor okullarında öğrencilere verilirken okullara futbol, basketbol, voleybol ya da hentbol branşlarında takım oluşturma imkanı da tanındı.

Spor liselerinde ders olarak verilen branşlar artarken bu okullarda eğtim gören öğrenci sayısı da zamanla çoğaldı.

- Branş da öğrenci sayısı da arttı

Bireysel ve takım sporlarına yönelik derslerin ağırlıklı olduğu bu liselerdeki ders sayısı da 18'den 16’ya düşürülürken, olimpik branşlara yönelik çalışmalara ağırlık verildi.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, spor liselerinin ilki, öğrencilere beden eğitimini öğretmek, spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırmak, nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmek amacıyla 2004-2005 eğitim ve öğretim yılında İstanbul’da açıldı.

MUSA SAMUR - Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının sporun yaygınlaşması ve olimpiyatlarda başarı için hayata geçirdiği "Tematik Spor Liseleri"ne ilgi her geçen gün artıyor.

MEB, atletizm ve artistik jimnastiği de daha sonra bağımsız ders olarak spor liselerinin müfredatına ekledi.

Öğrenci sayısı her eğitim öğretim yılında artan, spor liselerinde 2015-2016'da 10 bin 879 genç okurken bu sayı 2017-2018 döneminde 15 bin 113’e ulaştı.

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- Tematik spor liseleri

MEB ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor liseleri projesini daha da ileri bir noktaya taşıyarak olimpiyatlarda başarı için "tematik spor liseleri" çalışmasını başlattı.

Bakanlıklar arasında 2016 yılında imzalanan protokolla öğrenci sayısı giderek artan spor okullarında olimpik dallarda branşlaşmaya gidildi.

Bu doğrultuda ağırlıklı olarak bisiklet, atletizm, futbol, basketbol, atletizm, yüzme, güreş, buz pateni, curling, kayak, buz hokeyi, uzakdoğu sporları, su sporları ve boks gibi çeşitli branşlarda eğitim verilecek okullar belirlendi.

Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edecek başarılı sporcuları yetiştirmeyi amaçlayan proje kapsamında bulundukları il ya da bölgenin özelliklerine uygun olarak belirlenen okullar "Tematik Spor Lisesi" yapıldı.