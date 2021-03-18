HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tembel ayının dev kaplanlarla mücadelesi! Tam çiftleştikleri sırada geldi ama...

Tembel ayının dev kaplanlarla mücadelesi! Tam çiftleştikleri sırada geldi ama...

18.03.2021 07:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tembel ayının dev kaplanlarla mücadelesi! Tam çiftleştikleri sırada geldi ama...

Dramatik anlar! 150 kiloluk anne ayı hemen hemen 230 kilogram ağırlığında olan erkek bengal kaplanıyla bir mücadele içine girdi. Yavrularını koruyabilmek için iki dev kaplanla mücadele eden tembel ayı ilginç bir şekilde iki kaplanı da geri püskürttü. Hikayeden çıkan sonuç ise şöyleydi: ''Asla bir annenin gücünü küçümsemeyeceksin.''

Hindistan Ranthambore Ulusal Parkı'nda kaplanların çiftleştiği sırada yavrularıyla birlikte alandan geçen ayı, bengal kaplanlarına rahatsızlık verdiğinin farkında değildi.

Kaplanların kendisine bir tehdit oluşturduğunu düşünen ayı, hemen erkek kaplana saldırdı. İki büyük kediyi kovalayan anne ayı, yavrularını bir an olsun sırtından ayırmadı.

CATERS_MAMA_BEAR_SCARES_OFF_RANDY_TIGERS_008_3427174

''KAPLANLAR YERİNDEN KIPIRDAYAMADI BİLE''

Heyecan verici karşılaşma, küçük ayının öldürülmesinden korktuğunu itiraf eden vahşi yaşam fotoğrafçısı Aditya Dicky Singh tarafından çekildi. Aditya şöyle dedi: "Ayının başı ciddi belada görünüyordu kaçmasını bekledik ama onun başka planları vardı. Anne, iki büyük kediyi kovalarken yavrularını da güvende tutuyordu. Ayı yüksek sesle çığlık atmaya başladı ve giderek daha da agresifleşti.

CATERS_MAMA_BEAR_SCARES_OFF_RANDY_TIGERS_004_3427170

Kısa süre sonra ikisi arasında ayının kazandığı yüksek bir çekişme maçı oldu. Ayı yerde dururken kaplan aceleyle geri çekildi. Açıkçası anne ayı için endişelendik. Ama öfkeli bir annenin gücünü küçümsememeliydik. Kaplanlar yerinden kıpırdayamadı bile.

CATERS_MAMA_BEAR_SCARES_OFF_RANDY_TIGERS_001_3427167

''ASLA BİR ANNEYİ KÜÇÜMSEMEYİN''

Ormanın kral ve kraliçesi, sırtında iki küçük bebek olan bir anne ayı tarafından neredeyse yok edildi. Hikayeden çıkan sonuç asla bir anneyi küçümseme!''

Bütün bunlar tam olarak iki dakika on saniye içinde oldu. Anne ayı on saniye içinde kontrolü ele aldı ve iki dakika sonra iki kaplanı geri çekilmeye zorladı.

CATERS_MAMA_BEAR_SCARES_OFF_RANDY_TIGERS_010_3427176

İri bir erkek Bengal kaplanının boyu 2.5 metreye kadar uzayabilir. Dişilerinin boyu ise 2 metre kadardır. Ağırlık erkek kaplanlarda 230 kilograma kadar çıkabilir. Dişi kaplanlar ise 180 kilogram civarındadırlar.

Dişi tembel ayıların boyu 1,5 metre, ağırlıkları 130 kilogram kadardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor
Beyaz Saray silahlı saldırının suçunu Trump'a attıBeyaz Saray silahlı saldırının suçunu Trump'a attı
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
Hindistan

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücü yoğun bakıma alındı!

Ünlü türkücü yoğun bakıma alındı!

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Doğadan topladı, zengin oldu!

Doğadan topladı, zengin oldu!

Babacan'dan çok sert HDP açıklaması: Saygısızlıktır

Babacan'dan çok sert HDP açıklaması: Saygısızlıktır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

HDP'ye açılan kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?

HDP'ye açılan kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

ABD'den HDP ve Ömer Gergerlioğlu açıklaması

ABD'den HDP ve Ömer Gergerlioğlu açıklaması

Yunanistan ve Mısır arasında kritik Doğu Akdeniz görüşmesi

Yunanistan ve Mısır arasında kritik Doğu Akdeniz görüşmesi

Beyaz Saray: Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır

ABD'den tansiyonu arttıracak sözler: Rusya'dan hesabı sorulacak

Beyaz Saray Sözcüsü, Asyalı Amerikalılara yönelik artan nefret suçları nedeniyle Trump'a yüklendi

Beyaz Saray silahlı saldırının suçunu Trump'a attı

Son dakika! Hollanda genel seçimlerini Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi kazandı

Hollanda'da seçim sonuçları belli oldu

Nijerya'da Müslüman ve Hristiyanlar başörtüsü tartışması nedeniyle çatıştı

Nijerya'da Müslüman ve Hristiyanlar başörtüsü tartışması nedeniyle çatıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.