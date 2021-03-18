Tembel ayının dev kaplanlarla mücadelesi! Tam çiftleştikleri sırada geldi ama...

Hindistan Ranthambore Ulusal Parkı'nda kaplanların çiftleştiği sırada yavrularıyla birlikte alandan geçen ayı, bengal kaplanlarına rahatsızlık verdiğinin farkında değildi.

Kaplanların kendisine bir tehdit oluşturduğunu düşünen ayı, hemen erkek kaplana saldırdı. İki büyük kediyi kovalayan anne ayı, yavrularını bir an olsun sırtından ayırmadı.

''KAPLANLAR YERİNDEN KIPIRDAYAMADI BİLE''

Heyecan verici karşılaşma, küçük ayının öldürülmesinden korktuğunu itiraf eden vahşi yaşam fotoğrafçısı Aditya Dicky Singh tarafından çekildi. Aditya şöyle dedi: "Ayının başı ciddi belada görünüyordu kaçmasını bekledik ama onun başka planları vardı. Anne, iki büyük kediyi kovalarken yavrularını da güvende tutuyordu. Ayı yüksek sesle çığlık atmaya başladı ve giderek daha da agresifleşti.

Kısa süre sonra ikisi arasında ayının kazandığı yüksek bir çekişme maçı oldu. Ayı yerde dururken kaplan aceleyle geri çekildi. Açıkçası anne ayı için endişelendik. Ama öfkeli bir annenin gücünü küçümsememeliydik. Kaplanlar yerinden kıpırdayamadı bile.

''ASLA BİR ANNEYİ KÜÇÜMSEMEYİN''

Ormanın kral ve kraliçesi, sırtında iki küçük bebek olan bir anne ayı tarafından neredeyse yok edildi. Hikayeden çıkan sonuç asla bir anneyi küçümseme!''