Tembel ayının dev kaplanlarla mücadelesi! Tam çiftleştikleri sırada geldi ama...

Hindistan Ranthambore Ulusal Parkı'nda kaplanların çiftleştiği sırada yavrularıyla birlikte alandan geçen ayı, bengal kaplanlarına rahatsızlık verdiğinin farkında değildi.
Kaplanların kendisine bir tehdit oluşturduğunu düşünen ayı, hemen erkek kaplana saldırdı. İki büyük kediyi kovalayan anne ayı, yavrularını bir an olsun sırtından ayırmadı.
Heyecan verici karşılaşma, küçük ayının öldürülmesinden korktuğunu itiraf eden vahşi yaşam fotoğrafçısı Aditya Dicky Singh tarafından çekildi. Aditya şöyle dedi: "Ayının başı ciddi belada görünüyordu kaçmasını bekledik ama onun başka planları vardı. Anne, iki büyük kediyi kovalarken yavrularını da güvende tutuyordu. Ayı yüksek sesle çığlık atmaya başladı ve giderek daha da agresifleşti.
Kısa süre sonra ikisi arasında ayının kazandığı yüksek bir çekişme maçı oldu. Ayı yerde dururken kaplan aceleyle geri çekildi. Açıkçası anne ayı için endişelendik. Ama öfkeli bir annenin gücünü küçümsememeliydik. Kaplanlar yerinden kıpırdayamadı bile.
Ormanın kral ve kraliçesi, sırtında iki küçük bebek olan bir anne ayı tarafından neredeyse yok edildi. Hikayeden çıkan sonuç asla bir anneyi küçümseme!''
Bütün bunlar tam olarak iki dakika on saniye içinde oldu. Anne ayı on saniye içinde kontrolü ele aldı ve iki dakika sonra iki kaplanı geri çekilmeye zorladı.
İri bir erkek Bengal kaplanının boyu 2.5 metreye kadar uzayabilir. Dişilerinin boyu ise 2 metre kadardır. Ağırlık erkek kaplanlarda 230 kilograma kadar çıkabilir. Dişi kaplanlar ise 180 kilogram civarındadırlar.
Dişi tembel ayıların boyu 1,5 metre, ağırlıkları 130 kilogram kadardır.