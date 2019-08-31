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TEM’de kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 09:03 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Düzce kesiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın devrilmesi sonucunda 6 kişi yaralandı.

TEM’de kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

TEM Otoyolu Düzce kesiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın devrilmesi sonucunda 6 kişi yaralandı. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerine, "Çocuğumun ayağını kurtarın" diye yalvardı.
Kaza, 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Düzce kesimi Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Süleyman C. idaresindeki 61 FN 187 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada araç sürücüsü Süleyman C., Handan C., Şaduman C., Ahmet C., Kerem C. ve Zeynep C. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etmek için çalışma başlattı. Kazada hafif yaralanan sürücü Süleyman C., sağlık ekiplerine, kazada yaralanan oğlu için "Çocuğumun ayağını kurtarın" diye yalvardı.
Ekipler tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralılar ambulanslara taşındı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, Sakarya’da bulunan hastanelere kaldırıldı. Yan yatan araç çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

TEM’de kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

TEM’de kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

TEM’de kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

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