Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar! '82 Musul, 83 Kerkük kafasıyla giderseniz...'

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oruç Reis gemisinin bakım için limana geri döndüğünü hatırlatan Karamollaoğlu, "Biz dış politikada diplomasi ve diyaloğu tercih ederiz. Ama sırf siz iç politika malzemesi yapacaksınız diye, 82 Musul, 83 Kerkük kafasıyla giderseniz, gemiyi limana çekince diyecek söz bulamazsınız. Dış politika 'asarım keserim'le yürütülemez." diye konuştu.

"NORMALLEŞME DERTLERİ YOK"

Bugün İslam ülkeleri arasındaki iş birliğinin zayıflamasından en çok İsrail'in faydalandığını vurgulayan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi ülkelerin İsrail ile yaşadıkları normalleşme süreci ortadadır. Bu gelişmeler normalleşme olarak takdim edilse de bu tamamen anormal bir durumdur. İsrail gibi emperyalist hedefleri olan bir siyonist devletin bu coğrafyada normalleşme gibi bir derdi hiçbir zaman olmamıştır."

İsrail ve Amerika'dan bu bölgede yaşayan İslam ülkelerine dostluk gelmeyeceğini dile getiren Karamollaoğlu, Amerika ve İsrail ile dostluk kurmanın onların tahakkümüne rıza göstermekten başka mana ifade etmediğini savundu.