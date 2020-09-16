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  4. Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar! '82 Musul, 83 Kerkük kafasıyla giderseniz...'

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar! '82 Musul, 83 Kerkük kafasıyla giderseniz...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 15:37 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz dış politikada diplomasi ve diyaloğu tercih ederiz. Ama sırf siz iç politika malzemesi yapacaksınız diye, 82 Musul, 83 Kerkük kafasıyla giderseniz, gemiyi limana çekince diyecek söz bulamazsınız." dedi.

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar! '82 Musul, 83 Kerkük kafasıyla giderseniz...'

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oruç Reis gemisinin bakım için limana geri döndüğünü hatırlatan Karamollaoğlu, "Biz dış politikada diplomasi ve diyaloğu tercih ederiz. Ama sırf siz iç politika malzemesi yapacaksınız diye, 82 Musul, 83 Kerkük kafasıyla giderseniz, gemiyi limana çekince diyecek söz bulamazsınız. Dış politika 'asarım keserim'le yürütülemez." diye konuştu.

"NORMALLEŞME DERTLERİ YOK"

Bugün İslam ülkeleri arasındaki iş birliğinin zayıflamasından en çok İsrail'in faydalandığını vurgulayan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi ülkelerin İsrail ile yaşadıkları normalleşme süreci ortadadır. Bu gelişmeler normalleşme olarak takdim edilse de bu tamamen anormal bir durumdur. İsrail gibi emperyalist hedefleri olan bir siyonist devletin bu coğrafyada normalleşme gibi bir derdi hiçbir zaman olmamıştır."

İsrail ve Amerika'dan bu bölgede yaşayan İslam ülkelerine dostluk gelmeyeceğini dile getiren Karamollaoğlu, Amerika ve İsrail ile dostluk kurmanın onların tahakkümüne rıza göstermekten başka mana ifade etmediğini savundu.

"GÜÇ BİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR"

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen'in Türkiye ziyaretine de değinen Karamollaoğlu, Momen'in "D8'lere sahip çıkın" çağrısına dikkati çekti. Karamollaoğlu, "20 küsur yıl oldu D8'ler kurulalı. D8'leri kuran rahmetli Erbakan aramızdan ayrıldı. D8'lerin ruhu da neredeyse onunla beraber kayboldu. Bir iskelet var ortada sadece." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin her alanda tıkandığını öne süren Karamollaoğlu, "Madem ki problemlerimiz belli, o halde çözüm de az çok bellidir. Gelin bunu iktidarıyla muhalefetiyle birlikte ele alalım. 18 yıl iktidarda kalan bir anlayışın artık bu problemleri çözemeyeceği net olarak görülmüştür. Burada bir güç birliğine ihtiyaç var. Muhalefetiyle, iktidarıyla bu problemlerin içinden birlikte çıkmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

OPERATÖRLERE ÖĞRENCİLER İÇİN ÜCRETSİZ İNTERNET ÇAĞRISI

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) işsizlikle ilgili verilerinin gerçekçi olmadığını iddia eden Karamollaoğlu, EBA TV üzerinden yapılan eğitim sistemin alt yapısının henüz tam olarak oturmadığını belirtti. Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Zaten eğitim eşitsizliğinin var olduğu bilinen ülkemizde pandemi ve uzaktan eğitim süreci ile bu eşitsizliğin daha da büyüyeceği endişesi artmaktadır. Yükselen döviz kurlarının etkisiyle teknolojik araç ve gereçlerin pahalandığı da göz önünde bulunduğunda bu yıl dar gelirli velilerimiz kara kara düşünmek durumunda kalmıştır."

Karamollaoğlu, Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom gibi şirketlere mağdur öğrencilere ücretsiz internet hizmeti sunmaları çağrısında bulundu.

Suriye’de insani yardım çalışması yapan Kızılay aracına düzenlenen hain terör saldırısını lanetleyen Karamollaoğlu, saldırıda hayatını kaybeden Kızılay personeline Allah'tan rahmet diledi.

AA

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