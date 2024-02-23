HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Temel Kotil'den KAAN açıklaması: En başarılı proje

Temel Kotil'den KAAN açıklaması: En başarılı proje

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
23.02.2024 11:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli savaş uçağı KAAN’ın uçuşunun ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kotil, KAAN'ın dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje olduğunu söyledi.

Temel Kotil'den KAAN açıklaması: En başarılı proje

Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN ilk uçuşunu yaptı, Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği daha geride bıraktı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil KAAN'ın uçuşundan sonra ilk kez TRT Haber'e konuk oldu. Kotil, KAAN'ın var olan tüm uçaklarla savaşabilecek seviyede olduğunu söyledi: Dünyada ses getirdi, çünkü başkası bu kadar hızlı yapamadı.

İşte Temel Kotil'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"F-22 VE F-35'TEN DAHA ÜST TEKNOLOJİYİ SEÇTİK"

"Uçak 5. Nesil olunca bugün var olan bütün uçaklarla savaşabiliyor anlamına geliyor.

İlk uçuş çok önemliydi. 25 ton bir cihaz. İçinde yok yok aslında. Bilgisayarı, hidrolik sistemi, güç dağıtım sistemi..

İniş takımları yerli , jenaratörü yerli, kanopisi yerli bir matoru ve fırlatma koltuğu dışında tümüyle yerli bir uçak. Türklerin şimdiye dek yaptığı en komplesk mühendislik cihazı bu.

Zorun zorunu yaptık. Teknolojiyi seçerken F-22 ve F-35'ten daha üst teknolojiyi seçtik.

thumbs_b_c_5448c05395af058289597d1af9073cd7

"5. NESİL UÇAK YAPAN İLK 4 ÜLKEYİZ"

17 bin TUSAŞ çalışanı çok büyük emek verdiler. Ben yıllardan beri bu işin içinde olan biriyim. Büyük başarılar kalpten çıkar beyinden çıkmaz. Bu kalpten çıktı.

2028'de 20 uçağı Hava Kuvvetleri'ne teslim etmeyi planlıyoruz.

Bu Türkiye'nin başarısı. Çok büyük projelerinin en büyük düşmanı "acaba" sorusu. Büyük projelerde "acaba" kelimesini yasaklamak lazım. İstiyorsak yaparız. Allah nasip eder, etti.

Almanya'daki mühendisler benim yaşımda. 30 sene önceki birikimleriyle işlerini bitirmişler. Ama bizim genç arkadaşlar onların ürettiklerini öğrendikleri için biz Almanya'yı da Fransa’yı da İngiltere’yi de geçeriz. Bizim genç mühendislerimiz bunu yapar. Türkiye bu genç kadrosuyla hepsini geride bırakır.

"MİLLİ MOTORUN, UÇAĞIN TESLİM SÜRECİNE YETİŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje. Eurofıghter, F-16, Rafael uçakları KAAN'dan daha alt teknoloji. Dost ve Kardeş ülkelerin KAAN'a ilgisi var. KAAN'ın 6. Nesle dönüştürülmesi için de çalışma yapılıyor.. ANKA-3'ü 1 sene içinde teslim edeceğiz.

Yerli Türk motoru da geliyor. TEI, Ukrayna’daki firmalarla çalışıyor. Milli motorun uçağın teslim sürecine yetişmesini umuyoruz.

"Gök Vatan'a kimseyi sokmaz bu"

Gök Vatan'a bir füze girdiğinde bir Roketsan'ın füzeleriyle karşılaşacağız. Bir de KAAN'la karşılaşacağız. 5. nesil olduğu için çok uzaktan angaje oluyor."

(TRT Haber)

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanağından makas alan kişiye, av tüfeğiyle mermi yağdırdı!Yanağından makas alan kişiye, av tüfeğiyle mermi yağdırdı!
Her kelimesi insanlık dışı: Bacağına sıcak ütü bastılar, kolonya döküp canlı canlı yakmak istedilerHer kelimesi insanlık dışı: Bacağına sıcak ütü bastılar, kolonya döküp canlı canlı yakmak istediler
İşçi bulamayınca 21 milyon lira otel parası ödedilerİşçi bulamayınca 21 milyon lira otel parası ödediler
Anahtar Kelimeler:
temel kotil kaan
En Çok Okunan Haberler
Vahşetin nedeni TikTok çıktı! 'Göğüs dekolteli yayın yaptığını görünce...'

Vahşetin nedeni TikTok çıktı! 'Göğüs dekolteli yayın yaptığını görünce...'

İşçi bulamayınca 21 milyon lira otel parası ödediler

İşçi bulamayınca 21 milyon lira otel parası ödediler

Kredi kartı kullananlar dikkat! Kademeli geçiş iddiası gündem yarattı: '8-9 taksitten'

Kredi kartı kullananlar dikkat! Kademeli geçiş iddiası gündem yarattı: '8-9 taksitten'

Eski eşiyle aşk tazeledi! Pozları gündem oldu

Eski eşiyle aşk tazeledi! Pozları gündem oldu

Prof. Dr. Orhan Şen'den kar yağışı açıklaması! 'Başımızı ağrıtacak gibi'

Prof. Dr. Orhan Şen'den kar yağışı açıklaması! 'Başımızı ağrıtacak gibi'

Ne AK Parti ne CHP! Son ankete onlar damga vurdu

Ne AK Parti ne CHP! Son ankete onlar damga vurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.