Temizlediği biçerdövere kapılan genç öldü

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, çalışır durumdaki biçerdöveri temizlediği sırada makineye sıkışan Hasan Yıldız (23) hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Dalca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, buğday biçmek için çalışır durumdaki biçerdöveri temizlemek için altına giren Yıldız, makinenin silindirine kapıldı. Yıldız'ın biçerdövere kapıldığını gören tarladakiler makineyi kapatarak sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sıkıştığı yerden çıkartılan Yıldız’ın cesedi, otopsi için Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Yıldız'ın yakınları ise sinir geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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