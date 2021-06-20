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  4. Temizlik görevlisi babaya çocuklarından duygulandıran Babalar Günü sürprizi!

Temizlik görevlisi babaya çocuklarından duygulandıran Babalar Günü sürprizi!

20.06.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar'da Babalar Günü'ne özel çocukları tarafından hazırlanan sürpriz görenleri duygulandırdı. Babalarına belediyenin de katkılarıyla sürpriz hazırlayan çocukların mesajı Bağcılar Meydanı'nda dev ekranda yayınlandı. Görevini yerine getirirken ekranda çocuklarını gören Kemiksiz, duygusal anlar yaşadı. Bir demet çiçekle Kemiksiz'in yanına gelen 3 kardeş, babalarına sarılarak Babalar Günü'nü kutladı.

Bağcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Hüseyin Kemiksiz'e çocukları Babalar Günü'nde sürpriz yapmak istedi. Zeynep, İrem ve Mustafa Talha Kemiksiz isimli 3 kardeş belediye basın ekibine başvurarak Bağcılar Meydanı'nda çalışan babalarına hazırladıkları sürprizle ilgili bilgi verdi.

DEV EKRANDA ÇOCUKLARINI GÖRDÜ

Basın ekibi çocuklarla görüşmenin ardından baba Hüseyin'in sorumluluk bölgesi meydanda hazırlık yaptı. Hüseyin Kemiksiz tam ekranın yanına yaklaştığında basın ekibi ekranda çocuklarının mesajını yayınladı. Çocuklarını ekranda izleyen baba Kemiksiz duysal anlar yaşadı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADILAR

Kemiksiz heyecanla görüntüleri izlerken çocukları yanına giderek asıl sürprizi yaptı. Kısa süre sonra araçtan inen 3 kardeş, babalarının yanına koşarak ona sarıldı. Hüseyin Kemiksiz çocuklarının hazırladığı sürpriz karşısında gözyaşlarına boğuldu.

İHA

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İstanbul Bağcılar

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