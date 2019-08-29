HABER

Temizlik halkası genişliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 19:13 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mahalle gönüllüleri Hastane Mezarlığı arkasını temizledi.İnegöl Belediyesi’nin mahalle gönüllüleri toplantısında başlattığı projeye destekler devam ediyor.

Temizlik halkası genişliyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mahalle gönüllüleri Hastane Mezarlığı arkasını temizledi.
İnegöl Belediyesi’nin mahalle gönüllüleri toplantısında başlattığı projeye destekler devam ediyor. Toplantıda Tügva’nın temizlik projesine Dareyn Gençlik Derneği karşılık vermiş, ardında da Yedi Hilal Derneği bu farkındalık hareketine katılmıştı. Bugün Belediye Başkanı Alper Taban ve beraberindeki heyet, Yedi Hilal Derneği öğrencileri ile birlikte temizlik yaptı. Temizlik çalışmasının ardından konuşma yapan Başkan Taban, Yedi Hilal Derneği başkan ve yöneticilerine, temizliğe katılan öğrencilere teşekkürlerini sundu.
Alper Taban, “Bir başkasının kirletmiş olduğu bir alanı temizledik. Bu büyük bir hassasiyet hareketi. Kirletmek gibi bir hakkımız yok. Yaşadığımız şehir evimiz gibi, evimizi temiz tuttuğumuz gibi şehrimizi de temiz tutmalıyız. Yakınımızda çöp kovası olmasa dahi sokakları, yaşadığımız şehri kirletme gibi bir hakkımız yok. Sigara izmaritlerini, su şişelerini, peçeteleri lütfen sokaklara atmayalım. Bu şehir Allah’ın izniyle örnek bir şehir olacak. Bu konuda sadece bir uyanışa geçip, farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Bu koca yürekli kardeşlerimize bu etkinliğe destek verdikleri için canı yürekten teşekkür ediyorum. Tüm lçe halkımızdan bu konuda destek bekliyorum” açıklamasında bulundu.

Temizlik halkası genişliyor

PARTNER Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi
Bingöl'de ödüllü arıcının bal kovanlarına ayılar saldırdıBingöl'de ödüllü arıcının bal kovanlarına ayılar saldırdı
Oruç Reis Doğu Akdeniz yolundaOruç Reis Doğu Akdeniz yolunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

Paranızı iade alabilirsiniz!

Paranızı iade alabilirsiniz!

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

İBB önünde hareketlilik...

İBB önünde hareketlilik...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta batık gemiyi çıkartma çalışmaları başladı

Harekete geçildi! 15 yıl aradan sonra...

Oruç Reis Doğu Akdeniz yolunda

Oruç Reis Doğu Akdeniz yolunda

Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği

Görüntüler paylaşıldı! Ataklar böyle vurdu

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Sarp Öztürk cinayetinde önemli gelişme! 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Çanakkale'deki orman yangını kısmen kontrol altında

Çanakkale'de korkutan orman yangını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.