Temizlik hilesi odayı sadece 10 dakikada düzenliyor! Basit 'yığın yöntemi'

Eviniz dağınıklıklarla doluysa bu durum çok bunaltıcı gelebilir. Özellikle de her şeyi temizlemek için zamanınız yoksa bu basit düzenleme yöntemini deneyebilirsiniz.

BASİT TEMİZLİK HİLESİ

Bir temizlik dahisi, bunu sadece 10 dakikada halledebilecek basit bir numara paylaştı. Yaşam tarzı etkileyicisi Undine Almani, sevdiği temiz odaya kavuşmak için nefret ettiği işleri hızlandırmada pratik yöntemleri uyguluyor. Odasının durumu hakkında kendini daha iyi hissetmek için çok fazla zaman harcamadan, derin temizlik yerine hızlı temizlik yapmayı tercih ediyor.

Bunu yapmak için ise yığın yöntemini kullanıyor. Başlamanın en kolay yolunun yığınlar oluşturmak olduğunu iddia ediyor. İlk olarak, çamaşırları yıkanması gerekenler ve kaldırılabilecekler olarak ayırıyor.

Ayrıca gardırobunuzdaki tüm farklı parçalardan bir yığın yapmanızı öneriyor. Örneğin, bir yığın çorap, bir yığın üst, bir yığın pantolon. Bu sayede hemen başarmış hissedeceksiniz.

İkinci adım eşyaları katlamak. Giysileri düzgün bir şekilde değil de gevşek bir şekilde katlıyor ve buna "tembel versiyon" adını veriyor. "Bitirilmiş, mükemmel olmaktan iyidir" diye ekliyor.

Klibin sonunda yatağını topluyor ve odasının ne kadar daha düzenli olduğunu gösteriyor. Her zaman derin bir temizlik yapmak yerine, hızlı bir temizlik yaparak başarana kadar yapıyormuş gibi yapabileceğinizi tavsiye ediyor.

YouTube kullanıcıları hack hakkındaki düşüncelerini paylaşmak için videoların yorum bölümüne koştu. Bir kullanıcı, "Gerçekliğinizi takdir ediyorum." diye yazarken bir diğeri ise, "Evde düzenleme yaparken bunu kesinlikle tekrar izleyeceğim" şeklinde yorum yaptı. Başka bir kullanıcı da "Giysileri katlamak ve yığınlar halinde dizmek bir sanat biçimi olarak düşünülmeli" diye ekledi.