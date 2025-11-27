Çalışanlar buraya! Akşam eve gelince 15 dakikada evi tertemiz görmek ister misiniz?

5 dakikalık bir toplama operasyonu, evi temiz gösteriyor.



Sabah ve akşam 5 dakikada evine düzen getirebilirsin. Bu hem yorucu olmaz hem de etraftaki eşya dağınıklığını toplamana yeterli olur. Bu aslında çok basit bir iş. Etrafta dağılmış eşyaları yerlerine koyman gerekiyor sadece.

Çok amaçlı spreylerle temizlik daha kolay.



Çok amaçlı spreyler temizliği kolaylaştıran araçlar. Evin her yerine farklı bir temizlik malzemesi kullanmak seni çok uğraştırır. Ama onun yerine her yere uygulanabilen spreyleri kullanmayı deneyebilirsin.

Zeminleri temizlerken sana iyi bir ürün lazım!



Evde en zor temizlik tabii ki yerleri süpürmek ve silmek. Philips AquaTrio ise bu işi çok kolaylaştırıyor. 2 süpürge 1 arada olduğu için pratik şekilde temizlik yapmak mümkün. Hem silme hem süpürge görevini yapan Aqua Trio 9000 dikey süpürgenin farklı temizlik ihtiyaçlarına uygun 3 temizleme modu var. Aqua spin başlığıyla yere dökülen kahvaltılık gevreği rahatlıkla temizlemek mümkün. Kirli suyu haznede biriktirme, zemine her zaman temiz su verme özelliği de var.

Kategorilere ayırmak her zaman işe yarar!

Eşyaların karmaşasını önlemenin yolu aslında kategorilere ayırmak. Yani odadaki her şeyi tek tek yerlerine götürmek yerine sepetler ayarlayarak eşyaları odalara göre ayırabilirsin. Böylece her seferinde yorulmak yerine tek seferde tüm işi halledebilirsin.

Mutfak tezgahı kirlendiği anda temizle!

Mutfakta bir şeyler yaptığın anda hemen tezgahı silmelisin. "Başka işleri yapayım, sonra silerim" diye düşünürsen oranın dağınıklığı büyür. Yani döktüklerini anında toplayıp temizlemelisin.

Çamaşırı sabah evden çıkmadan halledebilirsin.



Çamaşırlar birikince de ev dağınık görünüyor. Ama bu işleri sabah halledersen eve geldiğinde evin daha temiz olacaktır. Bunu bir rutine oturtabilirsen o zaman dağınıklık tamamen biter.

Toz almak için yüzey temizlik havlularını kullanabilirsin.

Tek ya da birkaç kullanımlık temizlik havluları ile toz almak çok kolay oluyor. Pratik şekilde hemen silebileceğin bu temizlik havluları ile işlerini çok hızlı şekilde halledebilirsin.

Banyo temizliği için pratik çözümler bulman gerek.

İşe gideceğin günler banyoyu şipşak temizlemen mümkün. Bunun için tuvalete özel bir temizlik ürünü kullanabilir, aynayı hızlı temizlik havlularıyla temizleyebilir ve zemini moplarla silebilirsin. Böylece çok vakit ve emek harcamadan banyo temizliğini yapmış olursun.

Yatakları toplamak odayı temiz gösterir.



Odada belki büyük bir temizlik yapamazsın ama yatakları toplamak bile odanın temiz görünmesini sağlar. Bu yüzden sabah yataktan çıktıktan sonra yatağı toplamayı ihmal etme.

Sık kullandığın temizlik malzemeleri elinin altında olsa daha iyi olur.



Kullanılan malzemeler uzak noktalardaysa temizlik yapmak zorlaşıyor. Ama elinin altında malzemelerin olduğunda temizlik hızlıca bitiyor.

Uzaktan kumanda edebileceğin aletleri işteyken bile çalıştırabilirsin.

Evde akıllı cihazların varsa uzaktan çalıştırabilirsin. Bu sayede eve geldiğinde temizliğin bir kısmı bitmiş olur. Uzaktan kontrol edebileceğin robot süpürge ya da bulaşık makinesi gibi cihazları işteyken çalıştırarak temiz bir eve gelebilirsin.