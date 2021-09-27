Bu hataları yapanlar boşa temizlik yapıyor! Kendinize eziyet etmemek için bu önerilere göz atın

Siz de her temizlik sonrası "Elimden geleni yapıyorum ama tam olarak temizlenmiyor" diyerek isyan mı ediyorsunuz? Eğer böyle düşünüyorsanız bu yazıyı dikkatle okumanızı tavsiye ederiz. Çünkü temizlik sırasında farkında olmadan yaptığımız hataları sizin için sıraladık. İşte o 4 kritik hata...

1. TEK BİR BEZLE BİRKAÇ YERİ TEMİZLEMEK

Birçoğumuz temizlik yaparken hangi bezi nerede kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Ama bazen dalgınlık bazen üşengeçlik bizi bu hataya sürüklüyor. Elinizde bezle dolaşarak önünüze gelen her yeri silmek, temizlik esnasında yapılan hataların en başında geliyor. Mutfakta kullanılan bezi salonda, yatak odasında kullanılan bezi banyoda yıkayarak kullanmak bu hatanın başlangıcı. Çünkü kullandığınız bezi yıkamak o bezin temizlendiği anlamına gelmez. Bunun çözümü ise çok basit! Gerekirse ucuz bezleri tercih edin ama temizlik yaparken her bölgenin bezini ayrı tutun.

2. PLAN YAPMADAN TEMİZLİĞE BAŞLAMAK

Belli bir plan yapmadan çalışmaya başlamak temizlik sırasında sizi zor durumda bırakır. Evin her bölümünü az az temizlemek hem çok vaktinizi alır hem de istediğiniz gibi bir temizlik yapmanıza engel olur. Bu sebeple temizlemeye başlamadan önce plan yapmanız size avantaj sağlar.

Bunu yapabilmek için kafanızda belirli bir sıra belirleyebilirsiniz. Önce mutfak, sonra salon, sonra banyo gibi bir sıralama yaparsanız her bölümün çok daha sağlıklı temizlendiğini fark edeceksiniz.

3. KİRLİ YERLERİN KABASINI ALMADAN TEMİZLEMEYE ÇALIŞMAK

Uzun süredir temizlemediğiniz yerlerin kaba temizliğini yapmadan önce temizliğe başlamak yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri. Çünkü bu size hem çok zaman kaybettirir hem de görmediğiniz noktalardaki tozların ve kirlerin birikmesini kolaylaştırır. O yüzden gözünüze çok kirli gözüken yerlerin önce kaba temizliğini yapmalısınız.

4. TEMİZLİK BİTİNCE ALETLERİ TEMİZLEMEMEK

Temizlik malzemeleri temizlik esnasında sizin en önemli yardımcınız olacak. Bu yüzden onlara iyi bakmanız gerekir. Her temizlik sonrası kullandığınız malzemeleri iyice temizleyin. Eğer malzemeleri temizlemezseniz bir sonraki temizlikte istediğiniz randımanı alamazsınız ve ideal temizliği gerçekleştiremezsiniz. Bu yüzden her temizlik sonrası bu malzemeleri temizleyerek bir sonraki temizliğe hazır olacak şekilde bırakın.

