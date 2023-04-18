Temizlik ustası parkeleri cilalı gibi parlatan tüyoyu açıkladı! Parkeleri temizlemek için tek ihtiyacınız olan...

Parke zeminlerini temizlesek bile donuk ve kirli görünmesi oldukça sinir bozucu olabiliyor. Parkelerin donukluğunu gidermek için temizliğinde uygun adımları izlemek gerekiyor. Parkeleri parlatmak için cila yerine uygun bir temizleyici kullanmayı düşünüyorsanız TikTok'ta kendi bulduğu parlatıcı yöntemi paylaşan temizlik ustasının tüyosuna şans verebilirsiniz.

TikTok hesabında temizlik tüyoları paylaşan bir temizlikçi yerlerinizi sildikten sonra parlak görünmelerini sağlayan yöntemini açıkladı. Temizlik uzmanı parkeleri parlatmak için bulaşık makinesi tozu kullanmanızı söyledi. Tozun kapsüllerden daha etkili olduğunu belirtti.

PARKELERİ PARLATMAK İÇİN

Bir miktar sıcak suya bir kapak dolusu bulaşık makinesi tozu eklemeniz yeterlidir.

Paspasınıza daldırmadan önce suyu iyice karıştırdığınızdan emin olun.

Paspası bu karışıma daldırdıktan sonra iyice sıkın.