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Temizlik ustası parkeleri cilalı gibi parlatan tüyoyu açıkladı! Parkeleri temizlemek için tek ihtiyacınız olan...

18.04.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Parkelerin temizliği tüm evin görünümünü değiştirebiliyor. En çok kirlenen alan olan parkelerin süpürüldükten sonra mutlaka silinmesi gerekiyor. Parkeler zaman içerisinde yıpranarak parlaklığını yitirebiliyor. Temizlik ustası bulduğu etkili parke parlatma yöntemini açıkladı.

Temizlik ustası parkeleri cilalı gibi parlatan tüyoyu açıkladı! Parkeleri temizlemek için tek ihtiyacınız olan...

Parke zeminlerini temizlesek bile donuk ve kirli görünmesi oldukça sinir bozucu olabiliyor. Parkelerin donukluğunu gidermek için temizliğinde uygun adımları izlemek gerekiyor. Parkeleri parlatmak için cila yerine uygun bir temizleyici kullanmayı düşünüyorsanız TikTok'ta kendi bulduğu parlatıcı yöntemi paylaşan temizlik ustasının tüyosuna şans verebilirsiniz.

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TikTok hesabında temizlik tüyoları paylaşan bir temizlikçi yerlerinizi sildikten sonra parlak görünmelerini sağlayan yöntemini açıkladı. Temizlik uzmanı parkeleri parlatmak için bulaşık makinesi tozu kullanmanızı söyledi. Tozun kapsüllerden daha etkili olduğunu belirtti.

PARKELERİ PARLATMAK İÇİN

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  • Bir miktar sıcak suya bir kapak dolusu bulaşık makinesi tozu eklemeniz yeterlidir.
  • Paspasınıza daldırmadan önce suyu iyice karıştırdığınızdan emin olun.
  • Paspası bu karışıma daldırdıktan sonra iyice sıkın.

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  • Bu tüyoyla ilgili harika olan şey, tozun aynı zamanda yere düşen yiyeceklerden veya evcil hayvanlardan kalabilen kötü kokuları gidermeye yardımcı olmasıdır.
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