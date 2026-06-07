Temizlik yaparken harcadığın süreyi hesaplıyoruz!

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Evin dağınık olduğunu fark ettiğinde ne yaparsın?
Hemen toplamaya başlarım.
Bir süre görmezden gelirim.
Sadece gözüme batan yerleri düzeltirim.
“Hafta sonu hallederim.” deyip ertelerim.
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Temizlik yaparken genelde nasıl bir sıralamayla ilerlersin?
Oda oda süpürerek ilerlerim.
Önce her yeri süpürür sonra tozları alıp silerim.
Önce en dağınık yerden başlarım.
Belli bir sıram yok, karışık ilerlerim.
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Temizlik sırasında seni en çok ne yavaşlatır?
Detay temizliğe dalıp diğer yerleri unutmak.
Nereden başlayacağıma bir türlü karar verememek.
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Peki, genelde en çok vakit harcadığın yer neresi oluyor?
Mutfak temizliği bir türlü bitmiyor.
Banyoya bir girdim mi çıkamıyorum!
Yatak odası topla topla bitmiyor!
Salondan başka bir yer olamaz!
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Temizlik yaparken enerjin genelde nasıl olur?
Başta yüksek, sonra düşüyor...
Sonuna kadar aynı enerjiyle giderim.
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Temizlik yaparken hangisi daha çok başına gelir?
"Biraz uzanayım sonra devam ederim." diye mola vermek.
Tam gaza gelmişken dikkatimin dağılması.
Yarım bırakıp başka işe geçmek.
Aynı yeri tekrar tekrar temizlemek. 🙄
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Temizliği bitirdikten sonra ilk ne yaparsın?
Bir kahve yapar koltuğa uzanırım.
Eksik var mı diye her yere bakarım.
Kendimi hemen dışarı atarım.
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Son olarak, haftalık temizlik rutinin nasıl?
Haftada bir süpürüp silerim, yeter!
Haftalık demeyelim de aylık diyelim. 🙄
Haftada 2 her yeri temizlerim.
Haftada bir yüzeysel, ayda bir de detaylı temizlik yaparım.
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