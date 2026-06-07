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Temizlik yaparken harcadığın süreyi hesaplıyoruz!

Temizlik yaparken hızlıca toparlayanlardan mısın yoksa detaylara girip saatlerini harcayanlardan mı? Peki sen temizlik yaparken ortalama ne kadar zaman harcıyorsun? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇

Temizlik yaparken harcadığın süreyi hesaplıyoruz!

Temizlik yaparken harcadığın süreyi hesaplıyoruz!

1/8

Evin dağınık olduğunu fark ettiğinde ne yaparsın?

Evin dağınık olduğunu fark ettiğinde ne yaparsın?
Hemen toplamaya başlarım.
Bir süre görmezden gelirim.
Sadece gözüme batan yerleri düzeltirim.
“Hafta sonu hallederim.” deyip ertelerim.
2/8

Temizlik yaparken genelde nasıl bir sıralamayla ilerlersin?

Temizlik yaparken genelde nasıl bir sıralamayla ilerlersin?
Oda oda süpürerek ilerlerim.
Önce her yeri süpürür sonra tozları alıp silerim.
Önce en dağınık yerden başlarım.
Belli bir sıram yok, karışık ilerlerim.
3/8

Temizlik sırasında seni en çok ne yavaşlatır?

Temizlik sırasında seni en çok ne yavaşlatır?
Telefonla uğraşmak.
Sürekli mola vermek.
Detay temizliğe dalıp diğer yerleri unutmak.
Nereden başlayacağıma bir türlü karar verememek.
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Peki, genelde en çok vakit harcadığın yer neresi oluyor?

Peki, genelde en çok vakit harcadığın yer neresi oluyor?
Mutfak temizliği bir türlü bitmiyor.
Banyoya bir girdim mi çıkamıyorum!
Yatak odası topla topla bitmiyor!
Salondan başka bir yer olamaz!
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Temizlik yaparken enerjin genelde nasıl olur?

Temizlik yaparken enerjin genelde nasıl olur?
Başta yüksek, sonra düşüyor...
Sonuna kadar aynı enerjiyle giderim.
Çok çabuk yorulurum!
Moduma göre değişiyor.
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Temizlik yaparken hangisi daha çok başına gelir?

Temizlik yaparken hangisi daha çok başına gelir?
"Biraz uzanayım sonra devam ederim." diye mola vermek.
Tam gaza gelmişken dikkatimin dağılması.
Yarım bırakıp başka işe geçmek.
Aynı yeri tekrar tekrar temizlemek. 🙄
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Temizliği bitirdikten sonra ilk ne yaparsın?

Temizliği bitirdikten sonra ilk ne yaparsın?
Hemen duşa girerim!
Bir kahve yapar koltuğa uzanırım.
Eksik var mı diye her yere bakarım.
Kendimi hemen dışarı atarım.
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Son olarak, haftalık temizlik rutinin nasıl?

Son olarak, haftalık temizlik rutinin nasıl?
Haftada bir süpürüp silerim, yeter!
Haftalık demeyelim de aylık diyelim. 🙄
Haftada 2 her yeri temizlerim.
Haftada bir yüzeysel, ayda bir de detaylı temizlik yaparım.
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philips Philips Yaşam Kategorisi
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