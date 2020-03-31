Temizlik yaparken pamuklu eldiven üzerine bulaşık eldiveni giyilmeli

Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Evren Küçük, yeni tip koronavirüs salgınından korunmada en önemli faktörlerden birinin sık sık el yıkamak, kolonya ve dezenfektan kullanmak olduğunu belirtirken, ellerde kuruluk, kızarıklık, kaşıntı oluşmaması için mutlaka nemlendirici kullanılması gerektiğini vurguladı. Dr. Evren Küçük, "Can alıcı önerimiz ise ellerinizi yıkadıktan sonra mutlaka bariyer oluşturan, cildi iyi nemlendiren kokusuz, parfümsüz el kremleri kullanmak" dedi.

Sabun ve dezenfektanların cildi kurutucu ürünler olduğunu ifade eden Dr. Küçük, bunların derinin doğal yapısını bozarak nem miktarının azalmasına yol açabileceğini, deride kuruma, kızarıklık, çatlama gibi şikayetlere neden olabileceğini söyledi.

RENKSİZ VE KOKUSUZ SABUN

Dr. Küçük sözlerine şöyle devam etti: "El temizliğinde renksiz, kokusuz ve nemlendirici içerikli (gliserinli, zeytinyağlı) kalıp sabunlar tercih edilmelidir. Bir sabun sıvılaştırıldığında ya da içine renk ve koku katıldığında bazı kimyasallar eklenmiş oluyor. Bu da alerjik reaksiyon olma riskini artırıyor. Etkili bir el yıkamanın arkasında da ellerimizi nemlendirirsek egzama gelişimini engellemiş oluruz. El egzaması dermatolojik bir sağlık sorunudur. Tedavisi hastalığın şiddetine ve süresine göre dermatoloji doktoru tarafından planlanmalıdır. Bilinçsiz ilaç kullanımı da cilde zarar verir."