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Temizlik yaparken pamuklu eldiven üzerine bulaşık eldiveni giyilmeli

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Antalya'da Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Evren Küçük, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ev ve çevre temizliğinin önemini vurgulayarak, eldiven kullanılırken de dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Uzun süreli eldiven kullanmanın terlemeye bağlı tahriş ve egzamaya yol açacağını belirten Dr. Küçük, özellikle temizlik yaparken pamuklu eldiven üzerine bulaşık eldiveni giyilmesini önerdi.

Temizlik yaparken pamuklu eldiven üzerine bulaşık eldiveni giyilmeli

Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Evren Küçük, yeni tip koronavirüs salgınından korunmada en önemli faktörlerden birinin sık sık el yıkamak, kolonya ve dezenfektan kullanmak olduğunu belirtirken, ellerde kuruluk, kızarıklık, kaşıntı oluşmaması için mutlaka nemlendirici kullanılması gerektiğini vurguladı. Dr. Evren Küçük, "Can alıcı önerimiz ise ellerinizi yıkadıktan sonra mutlaka bariyer oluşturan, cildi iyi nemlendiren kokusuz, parfümsüz el kremleri kullanmak" dedi.

Sabun ve dezenfektanların cildi kurutucu ürünler olduğunu ifade eden Dr. Küçük, bunların derinin doğal yapısını bozarak nem miktarının azalmasına yol açabileceğini, deride kuruma, kızarıklık, çatlama gibi şikayetlere neden olabileceğini söyledi.

RENKSİZ VE KOKUSUZ SABUN

Dr. Küçük sözlerine şöyle devam etti: "El temizliğinde renksiz, kokusuz ve nemlendirici içerikli (gliserinli, zeytinyağlı) kalıp sabunlar tercih edilmelidir. Bir sabun sıvılaştırıldığında ya da içine renk ve koku katıldığında bazı kimyasallar eklenmiş oluyor. Bu da alerjik reaksiyon olma riskini artırıyor. Etkili bir el yıkamanın arkasında da ellerimizi nemlendirirsek egzama gelişimini engellemiş oluruz. El egzaması dermatolojik bir sağlık sorunudur. Tedavisi hastalığın şiddetine ve süresine göre dermatoloji doktoru tarafından planlanmalıdır. Bilinçsiz ilaç kullanımı da cilde zarar verir."

Elleri yıkarken ılık su kullanılabileceğini ifade eden Dr. Küçük, yıkama sırasında mutlaka yüzüklerin çıkarılması gerektiğini hatırlattı.

DETERJAN TEMASINDAN KAÇININ

Çevre temizliği yaparken mutlaka bulaşık eldiveni kullanılmasını öneren Dr. Küçük, "Deterjanlarla temas gerektiren durumlarda mutlaka koruyucu eldiven giyilmeli. Ellerin korunması şarttır. Eldiven seçiminde pamuk astarlı eldivenler tercih edilmeli ya da yüzde 100 pamuklu eldiven giyip üzerine bulaşık eldiveni giyilmelidir" dedi.

ELDİVEN İÇİNE PAMUKLU ELDİVEN GİYİLMELİ

Hala pek çok insanın koronavirüs salgınından korunmak için sokağa çıkarken ya da çalışırken kullandığı eldivenin de içine pamuklu eldiven giyilmesini öneren Dr. Küçük, "Pamuklu eldiven, eldivene bağlı oluşacak egzamayı ve terlemeyi önler. Ayrıca pamuklu eldivenin üzerine takılan eldiven ise gün içinde değiştirilmeli" diye konuştu.

DHA

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koronavirüs, temizlik yaparken dikkat edilmesi gerekenler,

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