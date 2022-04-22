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Temizlik yapmadan duramam diyen 4 burç

22.04.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik hijyenik ve sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmaz. Fakat bazı kişiler temizlik olayını abartıp sürekli olarak temizlik yapmak istiyor olabilirler. Eğer sizde temizlik benim için vazgeçilmez bir yaşam biçimi diyorsanız bu burçlardan olabilirsiniz…

Temizlik yapmadan duramam diyen 4 burç

Temizlik yapmak her ne kadar gerekli olsa da günlük hayattaki koşuşturmacada insanları zorlayabiliyor. Temizliğe zaman ayırmak çok zor hale gelebiliyor. Ancak bazı burçlara sahip insanlar her şeyden önce temizlik diyor. İşte o titiz burçlar;

BAŞAK

Başak burcunun temizliğe, düzene takıntısı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Etrafı temiz olmayınca duramayan Başak burçları için temizlik olmazsa olmaz.

OĞLAK

Oğlak burçları da hayatlarını belirli bir düzende yaşamayı seven burçlar arasında bulunuyor. Oğlak burçlarının çalıştıkları ortamda etrafın dağınık olması onları en rahatsız eden şeylerden.

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İKİZLER

İkizler burcunun çok enerjik olması onların her ne kadar dağınık olduklarını düşündürse de temizliğe ve düzene de bir o kadar bağlılar.

ASLAN

Aslan burçları kendi düzenlerini etrafındakilere de aşılayan burçlardan. Çevresini temiz ve düzenli olmaları için sürekli uyarıyorlar. En mükemmeliyetçi burçlardan olan Aslan burçları çevrelerinin de mükemmel temizlikte olmasını istiyorlar.


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