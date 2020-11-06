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Temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı tarafından öldürülen Tuğba Anlak’ın davasında mütalaa

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 17:15 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürülen Tuğba Anlak’ın ölümüne ilişkin davada savcılık mütalaasını açıkladı.

Temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı tarafından öldürülen Tuğba Anlak’ın davasında mütalaa

Arnavutköy’de yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürülen Tuğba Anlak’ın ölümüne ilişkin davada savcılık mütalaasını açıkladı. Katil zanlısının müebbet hapsini talep eden savcılık dava dosyasında yer alan 2 sanığın ise beraatini talep etti.
İstanbul Arnavutköy’de yeni taşınacağı evinde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşıyla aralarında çıkan tartışmada başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak’ın ölümüne ilişkin 2’si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Murat Uslu, Mustafa Ünver, Tuğba Anlak’ın ailesi ve tarafların avukatları hazır bulundu.
Duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, bir süredir gönül ilişkileri olan Tuğba Anlak ile Murat Uslu’nun 31 Temmuz 2019 tarihinde tartıştıklarını, arabasının kaputundan silah alan sanığın Anlak’ın olduğu eve pencereden girdiğini, sanık Mustafa Ünver’in ise diğer sanığın arkasından eve gittiğini kaydetti. Maktul Anlak’ın 6 yaşındaki kızını gezdirmesi için sanık Mustafa Ünver’e verdiğini belirten savcılık, sanık Murat Uslu’nun maktulun kafasına birkaç kez ateş ettiğini ve iki sanığın olay yerinden arabayla kaçtığını ifade etti.
Sanık Murat Uslu’nun maktulün kendisine ’adam değilsin’ gibi sözler söylediğini ve silahın yanlışlıkla ateş aldığını ifade ettiğini hatırlatan savcılık, maktulün sözlerinin haksız tahrike neden olup olmayacağına dair beyan dışında bir delil olmadığını kaydetti. Mütalaada, sanığın silahının ateş etmeye hazır şekilde bulunması nedeniyle bayanlarına itibar edilmeyeceğini belirtti. Sanık Murat Uslu’nun ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapsini isteyen savcılık, diğer sanıklar Mustafa Ünver ve Pelin Altun hakkında ise ’kasten öldürme’ suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraatlarına karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Ünver’in tahliyesine karar verdi. Sanık Murat Uslu’nun tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, tarafların mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.
Tuğba Anlak’ın ablası Ümmüye Anlak ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkani Müjgan Tozbey Erden duruşma çıkışında yaptıkları açıklamada sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli Murat Uslu’nun ‘kasten öldürme’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede diğer şüpheliler Mustafa Ünver ve Pelin Altun’un ise ‘kasten öldürmeye yardım’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı tarafından öldürülen Tuğba Anlak’ın davasında mütalaa

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