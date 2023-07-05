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  4. Temmuz ayında karla mücadele ediyorlar! Kar kalınlığı 2 metreyi buluyor

Temmuz ayında karla mücadele ediyorlar! Kar kalınlığı 2 metreyi buluyor

05.07.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de temmuz ayında karla mücadele... Yaylaya göçün başladığı ilde, İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek kesimlerinde karla kaplı yayla yollarını açmak için çalışma başlattı. Ekipler, 2 metreyi bulan kar kalınlığında çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin’de yaylaya göç başladı, yüksek kesimlerde bulunan yaylalarda halen daha kar olması nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesi eşliğinde yolları ulaşıma açtı. Arhavi, Murgul ve Yusufeli ilçelerinin yaylalarını birbirine bağlayan yollarda ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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KAR ERİMEYİNCE EKİPLER KAR TÜNELİ YAPTI

Kış aylarında yoğun kar yağışı alan yollarda, kar erimeyince ekipler kar tüneli yaparak yolu ulaşıma açtı.

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Bir yanda karla mücadele diğer yandan güneş ve deniz keyfi Bir yanda karla mücadele diğer yandan güneş ve deniz keyfi

Dikme, Seveil, Soğuksu, Agara Yaylaları ve Yusufeli, Murgul ilçe bağlantı yol ağında toplamda 30 kilometrelik yol ulaşıma açıldı.

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Ekipler ayrıca Sırt Yayla ve Novadit Yaylası yolu ile dönüş güzergahı üzerinde yapılan heyelan açma çalışmaları ile yayla yollarında 45 kilometrelik alanda çalışmalar tamamlandı.

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(İHA)

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Artvin kar

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