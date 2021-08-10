HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Temmuz ayının en çok kazandıran yapımları

Temmuz ayının en çok kazandıran yapımları

10.08.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayında en çok kazandıran oyunlar listesi yayınlandı. Az çok tahmin edebileceğiniz üzere listenin zirvesinde mobil oyunlar yer alıyor.

Temmuz ayının en çok kazandıran yapımları

111 Dots Studio tarafından geliştirilen ve Garena tarafından 2017’de Android ve iOS için yayınlanan battle royale oyunu Garena Free Fire, çoğu mobil donanımda rahatlıkla oynanabilmesi ve son dönemde geliştirilen oyun içi etkinlikler ve yenilikler sayesinde Türkiye’deki oyuncuların dikkatini çekmiş gibi görünüyor.

İŞTE TEMMUZ AYINDA EN ÇOK KAZANDIRAN YAPIMLAR

1- Garena Free Fire
2- PUBG Mobile
3- Valorant
4- Call of Duty: Mobile
5- CS:GO
6- Lords Mobile
7- League of Legends
8- Rise of Kingdoms
9- Genshin Impact
10- Roblox

En çok ciro yapan oyunlar listesine PC kategorisinden yalnızca Valorant, League of Legends ve CS:GO girerken, çapraz oynama desteği sayesinde PC, konsol ve mobil platformların tamamında oynanabilen Genshin Impact ve Roblox dışında herhangi bir konsol oyunu listeye giremedi.

2006 yılından beri yayında olan Roblox ise ilk defa oyunfor.com’un en çok ciro yapanlar listesine girmeyi başardı. Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrim içi oyun platformu ve oyun yaratma sistemi olan Roblox, kullanıcıların oyunları programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından programlanan oyunları oynamasına olanak tanıyor. 2012’de iOS, 2014’te Android ve 2015’te Xbox One için yayınlanan oyun, 2010’ların ikinci yarısında hızla büyümeye başlamış ve bu büyüme, pandemi ile birlikte doruk noktasına ulaşmıştı.

Karsan Renault Megane için kolları sıvadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiliz Kraliyet ailesini sarsan cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme: Sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydiİngiliz Kraliyet ailesini sarsan cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme: Sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydi
Tartışmalara neden oldu! Yıllar önceki salgınlarda kullanılıyorduTartışmalara neden oldu! Yıllar önceki salgınlarda kullanılıyordu
Xiaomi görüşme halinde! Her an anlaşabilirlerXiaomi görüşme halinde! Her an anlaşabilirler
Anahtar Kelimeler:
PUBG iOS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uğur Şahin'den aşı açıklaması

Uğur Şahin'den aşı açıklaması

Dünyaca ünlü isimden uçakta cinsel ilişki itirafı

Dünyaca ünlü isimden uçakta cinsel ilişki itirafı

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu bulundu

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu bulundu

Cumhuriyet tarihinde ilk! Dev operasyon başladı

Cumhuriyet tarihinde ilk! Dev operasyon başladı

Şeyma Subaşı, annesi, babası ve Mısırlı sevgilisiyle tekne tatilinde!

Şeyma Subaşı, annesi, babası ve Mısırlı sevgilisiyle tekne tatilinde!

Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi! 33 yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi! 33 yaralı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bankadan kredi bile çekti! Son kurbanları bir mühendis

Bankadan kredi bile çekti! Son kurbanları bir mühendis

Tüyler ürperten görüntü! Kanlar içinde kaldı

Tüyler ürperten görüntü! Kanlar içinde kaldı

Herkesi hayran bırakıyor! Ender görülen yeteneğe sahip

Herkesi hayran bırakıyor! Ender görülen yeteneğe sahip

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.