Temmuz ayının en çok kazandıran yapımları

111 Dots Studio tarafından geliştirilen ve Garena tarafından 2017’de Android ve iOS için yayınlanan battle royale oyunu Garena Free Fire, çoğu mobil donanımda rahatlıkla oynanabilmesi ve son dönemde geliştirilen oyun içi etkinlikler ve yenilikler sayesinde Türkiye’deki oyuncuların dikkatini çekmiş gibi görünüyor.

İŞTE TEMMUZ AYINDA EN ÇOK KAZANDIRAN YAPIMLAR

1- Garena Free Fire

2- PUBG Mobile

3- Valorant

4- Call of Duty: Mobile

5- CS:GO

6- Lords Mobile

7- League of Legends

8- Rise of Kingdoms

9- Genshin Impact

10- Roblox

En çok ciro yapan oyunlar listesine PC kategorisinden yalnızca Valorant, League of Legends ve CS:GO girerken, çapraz oynama desteği sayesinde PC, konsol ve mobil platformların tamamında oynanabilen Genshin Impact ve Roblox dışında herhangi bir konsol oyunu listeye giremedi.

2006 yılından beri yayında olan Roblox ise ilk defa oyunfor.com’un en çok ciro yapanlar listesine girmeyi başardı. Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrim içi oyun platformu ve oyun yaratma sistemi olan Roblox, kullanıcıların oyunları programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından programlanan oyunları oynamasına olanak tanıyor. 2012’de iOS, 2014’te Android ve 2015’te Xbox One için yayınlanan oyun, 2010’ların ikinci yarısında hızla büyümeye başlamış ve bu büyüme, pandemi ile birlikte doruk noktasına ulaşmıştı.

