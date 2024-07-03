KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Burçlar - Astroloji
    4. Temmuz ayının en şanslı burçları açıklandı: O tarihleri sakın kaçırmayın! Yeni fırsatlar kapıda

    Temmuz ayının en şanslı burçları açıklandı: O tarihleri sakın kaçırmayın! Yeni fırsatlar kapıda

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    03.07.2024 11:40
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Astroloji severler burç yorumlarını yakından takip ediyor. Astrologlar günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak burçlara göre yorumlamalar yaparak geleceğe dair bazı ipuçları verebiliyor. Temmuz ayı burç yorumlarına göre en şanslı ve en şanssız burçlar belli oldu. Buna göre temmuz ayında yengeç, akrep ve balık burçları diğer burçlara göre daha şanslı olacak. İşte detaylar...

    Temmuz ayının en şanslı burçları açıklandı: O tarihleri sakın kaçırmayın! Yeni fırsatlar kapıda

    Hayatın her alanında etki gösteren Astroloji bilimini birçok kişi severek takip ediyor. Astroloji sayesinde kişinin taşıdığı burç ve gökyüzündeki hareketlere göre geleceğe dair bazı ön görüler yapılabiliyor. Astolog Güler temmuz ayının en şanslı 3 burcunu açıkladı. Eğer siz de burçlara inananlardansanız bu yıl temmuz ayını ballı geçirecek 3 burca haberimizden ulaşabilirsiniz.

    YENGEÇ

    YENGEÇ BURCU

    2.7.2024 tarihinde sahip olduğun hayallerle ilgili olumlu adımlar atacağın bir gün olabilir. Çocuklar, kardeşler ya da yakın çevreyle ilgili gündemler olabilir. Söz, nişan, evlilik teklifi alabilir ya da bir sözleşmeye imza atabilirsin. 3 Temmuzda manevi olarak desteklendiğini hissedebilir, hayatındaki insanlardan hizmet alabilir ya da terfi gündemlerin olabilir. 11 Temmuzda ise 3 temmuzda attığın adımların yaptığın görüşmelerin somut sonuçlarını alacağın bir gün olabilir. 19 Temmuzda maddi kazançlarını değerlendirirken ya da sosyal statünü etkileyebilecek adımlar atarken her aşamasını düşünerek ilerlemen faydalı olabilir zira bugün verdiğin bir karar hayatında kadersel etkilerin oluşmasına neden olabilir. 22 Temmuzda bilmediğin bir konuyla ilgili atacağın adımlar hayatında köklü dönüşümlerin oluşmasına neden olabilir. Özellikle fiziksel ya da psikolojik sağlığını da etkileyebilir. 31 Temmuzda ise tüm dikkatleri üzerine çekebilecek bir takım güzel gelişmeler yaşayabilirsin.

    AKREP

    AKREP BURCU

    Bekar olan akrepler için 2.7.2024 tarihinde hayallerindeki aşk için adımlar atabilirler. Evli ve çocuklu olanlar için ise çocuklarıyla ilgili güzel bir gün geçirebilir. Hiç biri ben de yok diyen akrep için bugün hayattan keyif almalarına neden olabilecek olaylar yaşanabilir. Ev, miras, mahkeme, sınav ya da yurt dışı ile ilgili iş ve işlemlerinden olumlu sonuç alabilecekleri bir gün olabilir. 3 Temmuzda ise yurt dışı, akademik hayat, mahkeme ya da hayatını yapılandırma adına gelişmeler yaşayabileceğin bir gün olabilir. 11 Temmuzda ise 3 Temmuzda niyetine girdiğin bir takım olayların hayatında daha fazla görünür olmasını sağlayabilirsin. Özellikle 17:32 itibariyle ilahi kanalın açık olması yapacağın dua ve meditasyon çalışmalarından daha fazla olumlu sonuç almana neden olabilir. 22 Temmuzda aile içi bir takım dönüşümler yaşanabilir. Gizli bir takım konuların ortaya çıkmasıyla bilmediklerini öğrenebilir, kendini daha fazla dönüştürebilirsin. 31 Temmuzda iş yaşamına dair olumlu bir takım kadersel durumlar yaşayabilirsin.

    BALIK

    BALIK BURCU

    2.7.2024 tarihinde riskli yatırımlar ya da hayattan keyif alabileceğin güzel olaylar yaşayabilirsin. Durduk yerde bir riske dürtün aktif olabilir. Çocuğu olan balıklar ise onların kariyer gelişimleri ile ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirler. 3 Temmuzda kendi sahip olduğun değerleri yapılandırmak isteyebilirsin. Otoritelerden (baba, eş, patron gibi) destek alabileceğin bir gün olabilir. 8 Temmuzda finansal durumların iyileşmesi adına bir takım kadersel olaylar yaşayacağın bir gün olabilir. 11 Temmuzda 3 Temmuzda başlattığın olayları daha da görünür kılabilirsin. Hem eş hem baba gibi aile içerisinde eril figürlerden destek alabilir ve bundan dolayı da kendini daha mutlu hissedebilirsin. 31 Temmuz ise finansal konularda biraz dikkatli olmakta fayda var. Aşırı gösterişli harcamalar içerisinde olmak isteyebilir.

    Express


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    ‘Polikistik over, kadınlarda saç dökülmesi yapabilir’‘Polikistik over, kadınlarda saç dökülmesi yapabilir’
    Yazın gözde meyveleri: Karpuz mu daha sağlıklı kavun mu?Yazın gözde meyveleri: Karpuz mu daha sağlıklı kavun mu?
    Uzmanı öneriyor: Bu besinler vücudu serinletiyor Uzmanı öneriyor: Bu besinler vücudu serinletiyor
    Anahtar Kelimeler:
    Astroloji
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

    Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

    Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.