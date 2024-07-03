Temmuz ayının en şanslı burçları açıklandı: O tarihleri sakın kaçırmayın! Yeni fırsatlar kapıda

Hayatın her alanında etki gösteren Astroloji bilimini birçok kişi severek takip ediyor. Astroloji sayesinde kişinin taşıdığı burç ve gökyüzündeki hareketlere göre geleceğe dair bazı ön görüler yapılabiliyor. Astolog Güler temmuz ayının en şanslı 3 burcunu açıkladı. Eğer siz de burçlara inananlardansanız bu yıl temmuz ayını ballı geçirecek 3 burca haberimizden ulaşabilirsiniz.

YENGEÇ

2.7.2024 tarihinde sahip olduğun hayallerle ilgili olumlu adımlar atacağın bir gün olabilir. Çocuklar, kardeşler ya da yakın çevreyle ilgili gündemler olabilir. Söz, nişan, evlilik teklifi alabilir ya da bir sözleşmeye imza atabilirsin. 3 Temmuzda manevi olarak desteklendiğini hissedebilir, hayatındaki insanlardan hizmet alabilir ya da terfi gündemlerin olabilir. 11 Temmuzda ise 3 temmuzda attığın adımların yaptığın görüşmelerin somut sonuçlarını alacağın bir gün olabilir. 19 Temmuzda maddi kazançlarını değerlendirirken ya da sosyal statünü etkileyebilecek adımlar atarken her aşamasını düşünerek ilerlemen faydalı olabilir zira bugün verdiğin bir karar hayatında kadersel etkilerin oluşmasına neden olabilir. 22 Temmuzda bilmediğin bir konuyla ilgili atacağın adımlar hayatında köklü dönüşümlerin oluşmasına neden olabilir. Özellikle fiziksel ya da psikolojik sağlığını da etkileyebilir. 31 Temmuzda ise tüm dikkatleri üzerine çekebilecek bir takım güzel gelişmeler yaşayabilirsin.

AKREP

Bekar olan akrepler için 2.7.2024 tarihinde hayallerindeki aşk için adımlar atabilirler. Evli ve çocuklu olanlar için ise çocuklarıyla ilgili güzel bir gün geçirebilir. Hiç biri ben de yok diyen akrep için bugün hayattan keyif almalarına neden olabilecek olaylar yaşanabilir. Ev, miras, mahkeme, sınav ya da yurt dışı ile ilgili iş ve işlemlerinden olumlu sonuç alabilecekleri bir gün olabilir. 3 Temmuzda ise yurt dışı, akademik hayat, mahkeme ya da hayatını yapılandırma adına gelişmeler yaşayabileceğin bir gün olabilir. 11 Temmuzda ise 3 Temmuzda niyetine girdiğin bir takım olayların hayatında daha fazla görünür olmasını sağlayabilirsin. Özellikle 17:32 itibariyle ilahi kanalın açık olması yapacağın dua ve meditasyon çalışmalarından daha fazla olumlu sonuç almana neden olabilir. 22 Temmuzda aile içi bir takım dönüşümler yaşanabilir. Gizli bir takım konuların ortaya çıkmasıyla bilmediklerini öğrenebilir, kendini daha fazla dönüştürebilirsin. 31 Temmuzda iş yaşamına dair olumlu bir takım kadersel durumlar yaşayabilirsin.

BALIK

2.7.2024 tarihinde riskli yatırımlar ya da hayattan keyif alabileceğin güzel olaylar yaşayabilirsin. Durduk yerde bir riske dürtün aktif olabilir. Çocuğu olan balıklar ise onların kariyer gelişimleri ile ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirler. 3 Temmuzda kendi sahip olduğun değerleri yapılandırmak isteyebilirsin. Otoritelerden (baba, eş, patron gibi) destek alabileceğin bir gün olabilir. 8 Temmuzda finansal durumların iyileşmesi adına bir takım kadersel olaylar yaşayacağın bir gün olabilir. 11 Temmuzda 3 Temmuzda başlattığın olayları daha da görünür kılabilirsin. Hem eş hem baba gibi aile içerisinde eril figürlerden destek alabilir ve bundan dolayı da kendini daha mutlu hissedebilirsin. 31 Temmuz ise finansal konularda biraz dikkatli olmakta fayda var. Aşırı gösterişli harcamalar içerisinde olmak isteyebilir.







